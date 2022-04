Pigalle, 1950 - Pierre Christin, Jean-Michel Arroyo - la chronique BD

Sur fond de cabaret et de trafic, un coup d’œil original et graphique sur une époque et un lieu.

Résumé : Antoine, la cinquantaine bien tassée, revient traîner du côté de Montmartre. Il se souvient alors de cette année 1950 durant laquelle il a plaqué les plateaux de l’Aubrac pour monter à la capitale, atterrissant sur ce point sensible nommé Pigalle...

Et s’il fallait concevoir un récit avec uniquement un lieu et une date, et ensuite seulement y des personnages et une vague intrigue, afin de faire surgir le charme d’une époque et une ambiance ? On se souvient qu’en littérature, le Nouveau Roman s’est distingué de cette manière. La bande dessinée puis les séries lui ont ensuite emboîté le pas. Pierre Christin s’inscrit dans cette veine. Il fait imprimer la date et le lieu en caractères jaunes sur la couverture de cette nouvelle publication de la collection Aire Libre, avec un dessin d’Arroyo. Les deux artistes décrivent ainsi le quartier de Pigalle en 1950. De fait, l’étrangeté provient de ce que cette histoire propose à la fois des éléments forts, tragiques et inattendus – une vendetta corse, la montée d’une star de cabaret, des échanges d’information avec la CIA – qui sont racontés comme des événements normaux, presque banals pour cette époque. Les auteurs mettent en scène toute une galerie de personnages-types comme il y en aurait eu cinquante dans le Pigalle de 1950. Les ellipses temporelles et les coups du sort du récit n’y changent rien. Les péripéties du héros Antoine ne sont qu’un prétexte pour mettre en scène l’essence d’un lieu, qui est ici au centre de tout.

Dupuis / Christin et Arroyo

Pour nourrir ce cabaret et remplir ce Paris, Arroyo a choisi le gris dans toutes ses nuances. Il désire ainsi donner l’impression de regarder une de ces vieilles cartes postales qui ont figé un coin de rue, un passant, une saison.

À bien y regarder, les planches possèdent une élégance surannée dans la moustache du dandy, le costume bien taillé, le sourire de la danseuse. Arroyo donne à voir des hommes et des femmes qui, malgré leur fard, s’avèrent somme toute ordinaires, et révèle le contraste entre des situations extraordinaires et des gens qui ne le paraissent pas.

Dupuis / Christin et Arroyo

Comme un photogramme qui replongerait dans le passé, Pigalle 1950 arrête le temp l’espace d’un album, laissant ainsi une trace que l’on ne peut que découvrir avec charme et étonnement.