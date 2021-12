Polly - Fabrice Melquiot, Isabelle Pralong - la chronique bd

Résumé : Un enfant naît. La sage femme ne sait dire aux parents s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon, mais c’est finalement le sexe mâle qui est choisi et le nouveau né est prénommé Polly. Au fil de son existence, ce dernier est régulièrement renvoyé au fait qu’il n’incarne pas pleinement la masculinité. Et Polly se sent parfois garçon, parfois fille.

Polly est exemplaire. L’histoire rend compte avec simplicité, profondeur et empathie de la singularité d’un corps comme de l’intersexualité. L’écriture incandescente de Fabrice Melquiot est magnifique. Elle considère autant les faits que les ressentis, se promène sur les routes du premier degré comme sur celles de la métaphore - où l’on croise notamment des chiens et des loups. Volontiers poétique, elle ne transige pas avec la justesse des situations.

Fabrice Melquiot - Isabelle Pralong / La joie de lire

Il en va de même du dessin d’Isabelle Pralong. Fin et sensible, il accorde une importance primordiale à la couleur (vert, jaune et orange fluo), à sa dimension aqueuse comme aux accidents qui peuvent en découler. Le découpage et la mise en page, plus ou moins denses ou aérés suivant les passages, jouent également un rôle essentiel.

Si Polly parle d’intersexualité, son propos dépasse cela et aborde la différence, le rejet, la norme et le conformisme social. Il souligne la difficulté d’échapper à l’enfermement dans des catégories (corporelles, sociales…), mais montre brillamment et joyeusement comment cela est possible, non sans appréhension et douleur, mais parfois avec bonheur.

Cette ode à être ou à devenir soi joint la forme au fond : cet ouvrage hybride est à la croisée du roman, de la bande dessinée et du livre illustré. Il est transgenre littéraire en quelque sorte. Et il a déjà obtenu la Pépite Fiction ados au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (à Montreuil) et a valu à ses deux auteurs le Prix Töpffer Genève 2021. Il y a fort à parier que Polly ne s’arrêtera pas en si bon chemin !

