2021 - rétrospective cinéma, bande dessinée et littérature : le choix des rédacteurs-trices

News : De nouveau impactée par la pandémie, l’année culturelle 2021 a tout de même offert de jolis moments en forme de bouffées d’air pur. Ces temps difficiles, que l’interminable tunnel épidémique fige en expression de plus en plus fataliste, n’ont pas altéré tous les plaisirs que le cinéma, la bande dessinée et la littérature nous ont prodigués, et qui semblent plus que jamais indispensables, en attendant des jours meilleurs. Voici donc les coups de cœur des rédactrices et rédacteurs de notre site.

Cinéma :

Le choix de Jérémy Gallet

Benedetta, de Paul Verhoeven

Boîte noire, de Yann Gozlan

Annette, de Leos Carax

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, d’Arthur Harari

Julie (en 12 chapitres), de Joachim Trier

Le choix de Thomas Bonicel

West Side Story, de Steven Spielberg

Annette, de Leos Carax

La Fièvre de Petrov, de Kirill Serebrennikov

Les Illusions perdues, de Xavier Giannoli

Dune, de Denis Villeneuve

Le choix de Laurent Cambon

Le Diable n’existe pas, de Mohammad Rasoulof

Kuessipan, de Myriam Verreault

The Father, de Florian Zeller

Dune, de Denis Villeneuve

Nomadland, de Chloé Zhao

Le choix de Gérard Crespo

Un héros, d’Asghar Farhadi

Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi

Benedetta, de Paul Verhoeven

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, d’Arthur Harari

Un endroit comme un autre, d’Uberto Pasolini

Le choix de Myriam Desvergnes

Julie (en 12 chapitres), de Joachim Trier

Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi

La Loi de Téhéran, de Saeed Roustayi

Dune, de Denis Villeneuve

Gagarine, de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

Le choix d’Éric Françonnet

Les Olympiades, de Jacques Audiard

Le Dernier duel, de Ridley Scott

Boîte noire, de Yann Gozlan

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, d’Arthur Harari

Titane, de Julia Ducournau

Le choix de Tristan Isaac

Minari, de Lee Isaac Chung

Copyright Van Gogh (China’s Van Gogh), de Yu Haibo et Yu Tianqi Kiki

Le Dernier duel, de Ridley Scott

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, d’Arthur Harari

Satoshi Kon, l’illusionniste, de Pascal-Alex Vincent

Le choix de Laurence Juan

Annette, de Leos Carax

La Loi de Téhéran, de Saeed Roustayi

Le Diable n’existe pas, de Mohammad Rasoulof

The Father, de Florian Zeller

Nomadland, de Chloé Zhao

Le choix de Claudine Levanneur

Un héros, de Asghar Farhadi

Aline, de Valérie Lemercier

Les Choses humaines, d’Yvan Attal,

La Voix d’Aïda, de Jasmila Žbanić

La Loi de Téhéran, de Saeed Roustayi

Le choix de Virginie Morisson

Les Illusions perdues, de Xavier Giannoli

Tous en scène 2, de Garth Jennings

Supernova, de Harry Macqueen

Le Dernier duel, de Ridley Scott

Délicieux, de Eric Besnard

Le choix de Fabrice Prieur

La Loi de Téhéran, de Saeed Roustayi

Eugénie Grandet, de Marc Dugain

Kuessipan, de Myriam Verreault

First Cow, de Kelly Reichardt

L’Événement, d’Audrey Diwan

Le choix de Maddalen Riou

Gagarine, de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

Compartiment n°6, de Juho Kuosmanen

Spectre : Sanity, Madness and the Family, de Para One

Oranges sanguines, de Jean-Christophe Meurisse

Petite maman, de Céline Sciamma

Le choix d’Élise Turkovics

Atarrabi et Mikelats, d’Eugène Green

Julie (en 12 chapitres), de Joachim Trier

Serre moi fort, de Mathieu Amalric

Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi

Une vie démente , d’Ann Sirot et Raphaël Balboni

Littérature :

Le choix de Myriam Desvergnes

La Splendeur et l’infamie, de Erik Larson, chez Le Cherche-Midi

L’Évasion d’un guérillero, de John Gibler, chez Ici-bas

Continent perdu, de Norman Spinrad, chez Le passager clandestin

Suggie Bain, de Douglas Stuart, chez Éditions Globe

Éloge de l’obscurité, de Sigri Sandberg, chez Éditions Noir sur Blanc

Le choix de Laurence Juan

L’Intrusive, de Claudine Dumont, chez Le mot et le reste

S’adapter ou mourir, de Antoine Renand, chez Robert Laffont

Ces orages-là, de Sandrine Colette, chez J.C. Lattès

Le Fils de l’homme, de Jean-Baptiste Del Amo, chez Gallimard

Le Peuple de Manet, de Marc Pautrel, chez Gallimard

Le choix de Cécile Peronnet

Sidérations, de Richard Powers, chez Actes Sud

Suggie Bain, de Douglas Stuart, chez Éditions Globe

De feu et d’or, de Jacqueline Woodson, chez Stock

Furies, de Julie Ruocco, chez Actes Sud

La Plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Mbougar Sarr, chez Philippe Rey

Le choix d’Élise Turkovics

Aussi riche que le roi, d’Abigail Assor, chez Gallimard

Une fêlure, d’Emmanuel Régniez, chez Le Tripode

Le Voyant D’Étampes, d’Abel Quentin, chez les Éditions de l’Observatoire

Le Démon de la colline aux loups, de Dimitri Rouchon-Borie, chez Le Tripode

Simone, de Léa Chauvel-Lévy, chez les Éditions de l’Observatoire

Bande dessinée

:

Le choix de Fred Michel

Le Grand vide, de Léa Muraviec, chez Éditions 2024

L’Épopée infernale, de Émilie Plateau, chez Misma

La Vie souterraine, de Camille Lavaud-Benito, chez Les Requins Marteaux

Maxiplotte, anthologie consacrée à Julie Doucet, chez l’Association

L’Envol, autre anthologie, dédiée à Kuniko Tsurita, chez Atrabile

Le choix de Jean-Charles Andrieu de Levis

Mad Maxi-Jack, d’Étienne Beck, au Frémok

Les fleurs de cimetière, de Edmond Baudoin, chez L’association

Revanche, d’Alex Baladi, chez The Hoochie Coochie

Les déchets, de Michelangelo Setola, chez Misma

Éveils, de Juliette Mancini, chez Atrabile

Le choix de Boris Henry

Polly de Fabrice Melquiot et Isabelle Pralong, chez La Joie de lire

Pacific Palace - Le Spirou de Christian Durieux, de Christian Durieux, chez Dupuis

Nowhere Girl, de Magali Le Huche, chez Dargaud

La Baleine bibliothèque, de Zidrou, dessins et Judith Vanistendael, chez Le Lombard

Leonard Cohen - Sur un fil, de Philippe Girard, chez Casterman

Le choix de Florian Zalewski

Le Droit du sol, de Étienne Davodeau, chez Futuropolis

Walk Me To the Corner, de Anneli Furmark, chez çà et là

Un matin de ce printemps-là, de Park kun-woong, Rue de l’Échiquier

René au bois dormant, de Elene Usdin, chez Sarbacane

Decorum, de Jonathan Hickman et Mike Huddleston, chez Urban Comics