Repères 3 - Jochen Gerner - la chronique BD

Résumé : Recueil de 128 planches qui ont nourri la rubrique du journal {Le Un}, ces {Repères} fournissent des informations contextualisées sur les grands sujets d’actualité, du Covid jusqu’à la guerre en Ukraine.

Critique : Certains dessins sont indispensables à la compréhension le monde, mais Jochen Gerner a mis la barre très haut pour ce qui est de la didactique dans le monde de la bande dessinée. Tout comme le Canard enchaîné se reconnaissait immédiatement à ses rubriques de caricatures, Le Un a su imprimer son identité par ce canal graphique. Lauréat de nombreux prix, reconnu pour son excellence, Gerner sait allier une simplicité hors norme avec une sagacité extrême. Celui-ci recherche, résume et réalise quelque chose d’assez unique, à savoir condenser un thème d’actualité à travers le temps pour se focaliser sur les grands moments, mais aussi les évolutions ou régressions, les personnes ou les évènements. Ce talent est remarquable, tant la lecture de ces petites planches se fait d’un coup d’oeil rapide, dans un parcours rodé, sans difficulté malgré la profondeur de certains sujet, souvent géopolitiques.

© Casterman / Gerner

Bien évidemment, le dessin atteste également du talent de Gerner, qui en plus de condenser une somme diverse et fournie d’informations, sait les retranscrire dans un langage graphique qui va au-delà de la simplicité. Sans jamais caricaturer, les personnes, pays, sciences et conflits sont placés avec parcimonie et se reconnaissent instantanément : on comprend souvent de qui il s’agit sans même lire le nom en dessous, en voyant deux points noirs former les yeux à chaque fois, on sait que les tanks, même s’ils ont l’air enfantins, sont dangereux, et que les petites têtes de morts permettent de chiffrer des morts par milliers. Cette volonté de tout ramener au plus élémentaire et au plus évident est ainsi la marque de fabrique et le talent ultime de l’auteur.

© Casterman / Gerner

Ce troisième recueil Repères, qui va de Wuhan à Kiev, témoigne à nouveau d’un talent unique en son genre et profitable à tous.