Replay : Mémoires d’une famille - Jordan Mechner - la chronique BD

Résumé : A travers sa propre vie consacrée aux jeux vidéos, Jordan Mechner analyse les traces laissées par son père et son grand-père pour entretenir le fil d’une mémoire familiale et retranscrire les grandes étapes qui l’ont mené ici.

Critique : Visiblement préoccupé aussi bien par le passé que l’avenir, Jordan Mechner nous entraîne dans une autobiographie à plusieurs étages, en forme de roman graphique spiralé qui décortique aussi bien des époques que des drames d’une journée, des aventures de plusieurs mois et des émotions instantanées. En effet, en choisissant de se livrer, sur son expérience dans le jeu vidéo, le fondateur de l’excellent Prince of Persia, livre les secrets de l’animation du scénario, et retrace les avancée de son époque. Cependant, on ne se doutait pas que l’exil et la répression seraient deux thèmes de ce fil biographique. Car en inscrivant les souvenirs, grâce à des archives minutieuses (et qui rendent fous lorsqu’il manque une année) de son père et de son grand-père, l’un survivant de l’extermination des Juifs autrichiens pendant la Seconde Guerre mondiale, l’autre rescapé de la Première Guerre mondiale où il a combattu sous l’étendard de l’Empire austro-hongrois, l’auteur semble à première vue partir dans tous les sens. Et comme les pages se ressemblent, comme les noms s’entremêlent souvent puisque les parents et grands-parents reviennent dans le temps présent, il faut une certaine agilité mentale pour suivre le déroulé non-chronologique de cette vie familiale exceptionnelle.

© Delcourt / Mechner

Pour partager les souvenirs d’un geek assidu aux États-Unis, d’un sous-officier blessé en Italie et d’un jeune garçon séparé de sa famille en France, le style est évidemment important. Très épuré, pas très éloigné des Chroniques d’un Delisle, en plus réaliste, ces pages emploient des tons neutres, sans vraie volonté de fond propre à une époque, jouant beaucoup sur la nuance de gris, comme des photographies un peu passées, dont le temps aurait marqué les visages et les lieux. Car le temps, présent d’ailleurs lui aussi de manière évidente dans le jeu Prince of Persia, est la clef de tout l’ouvrage, et ses représentations sont étrangement bien allégorisées, dessinées avec détail et souplesse, comme si ce marqueur devait symboliser la famille de Jordan Mechner.

© Delcourt / Mechner

Roman graphique long et complexe sur trois strates d’une famille européenne du XXe siècle, Replay utilise à merveille les références du jeu vidéo pour ensuite entrevoir quelques années lointaines, et pourtant encore si proches, à travers une seule et même famille.