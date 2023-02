The Nice House of the Lake – James Tynion IV, Alvaro Martinez Bueno – la chronique BD

Résumé : Walter est un ami très sympathique, sociable et plutôt charismatique mais au comportement parfois étrange, notamment avec ses questions sur la fin du monde. Dix de ses amis plus ou moins proches reçoivent un jour un courriel qui les invite à passer quelques jours de vacances dans une villa de rêve perdue dans un coin reculé du nord du Wisconsin, prétextant une volonté de se retrouver avec ses proches pour souffler après plusieurs années de travail intensif. La perspective de vacances peu chères dans un endroit magnifique est attirante, et Walter se montre par ailleurs convaincant, en dépit de certaines bizarreries comme son souhait de donner des noms de code à ses invités (« l’artiste », « l’architecte »…). Une fois sur place, les invités de Walter découvrent un lieu absolument magnifique. Mais le soir de leur arrivée, une terrible nouvelle surgit sous la forme de notifications : les États-Unis sont victime d’une série de cataclysmes… et leur jolie maison donnant sur le lac prend rapidement la forme d’une prison.

Critique : Multi-récompensé aux Eisner Awards, James Tynion IV fait partie du gratin des scénaristes du comics contemporain. Maître du récit d’horreur et du suspens, l’auteur de Something is killing the children démontre à nouveau l’étendue de son talent avec The Nice House of the Lake, thriller édité en France sous la forme d’un diptyque qui a obtenu le prix Eisner de la meilleure nouvelle série en 2022. Outre une parfaite maîtrise des codes du thriller et de l’épouvante, le talent de James Tynion IV est d’insérer de la nouveauté dans une structure narrative déjà familière du lecteur. Au premier regard, le récit s’apparente à un whodunit en forme de huis-clos. Mais l’atmosphère de l’incipit – une jeune femme, Ryan, qui explique au lecteur sa rencontre avec Walter devant un paysage enflammé – agit comme un avertissement : The Nice House of the Lake n’est pas une banale intrigue policière. Après avoir brièvement introduit ses nombreux personnages qui entretiennent entre eux des relations complexes, la narration bascule rapidement dans la science-fiction : alors qu’ils font la fête, les protagonistes découvrent que le reste des États-Unis est en proie à la destruction. L’intrigue se focalise dès lors la réaction des différents protagonistes et pose la question du véritable motif de ces vacances au bord du lac…

James Tynion IV, Alvaro Martinez Bueno / DC comics – Urban pour la traduction française

Les planches aux couleurs froides d’Alvaro Martinez Bueno retranscrivent bien l’atmosphère d’angoisse et de pesanteur qui affecte les habitants de la villa, condamnés à vivre ensemble pour une durée indéterminée. Ces nombreuses scènes d’intérieur contrastent avec les scènes rougeoyantes qui représentent le chaos de la fin du monde. Le trait du dessinateur repose sur des effets de crayonnés et une utilisation habile de couleurs qui débordent régulièrement du cadre.

S’il faudra bien sûr patienter jusqu’à la publication du deuxième volume pour savoir si ce diptyque est une réussite, une chose est d’ores et déjà certaine : ce premier volume de The Nice House of the Lake est une véritable claque sur le plan narratif et constitue l’une des plus belles lectures du début de l’année 2023.