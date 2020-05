Robinson Crusoé - Vincent Kesteeloot - critique

Résumé : Mardi, un perroquet vit sur une île paradisiaque avec d’autres animaux, tous plus excentriques les uns que les autres. Il rêve de quitter son île pour découvrir le reste du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses amis font la découverte d’une étrange créature sur la plage : Robinson Crusoé. Les animaux de l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel arrivant. C’est pour Mardi l’occasion de vivre une extraordinaire aventure et peut-être de quitter son île.

Critique : Réalisé en Belgique par les studios nWave à qui l’on doit Fly me to the moon et Le voyage extraordinaire de Samy, ce dessin animé visuellement parfait n’a rien à envier à ses grands frères américains. La mise en scène, minutieusement adaptée au relief 3D, rend tous les éléments du film palpables. Personnages et décors au graphisme soigné remplissent la salle et se positionnent juste devant vos yeux. Ils sont si proches que c’en est impressionnant !

(C) StudioCanal

La part belle est donnée aux animaux. Le réalisateur prenant quelques libertés avec les versions précédentes, Vendredi s’appelle désormais Mardi et c’est devenu un perroquet, décide de présenter le film de leur point de vue. Voilà de quoi garantir un humour à toute épreuve ! Des personnages craquants aux traits plus vrais que nature, des rivières et des cascades qui coulent de tous côtés, des péripéties délirantes, des pirates et des chats retors, tout est réuni pour rendre sympathique ce film dépaysant. Le scénario parfaitement linéaire permet aux enfants de ne jamais perdre le fil de l’histoire. Les facéties des héros et les couleurs éclatantes des décors finiront de capter définitivement leur attention.

Quant aux adultes, ils peuvent y trouver un autre niveau de lecture. Le couple de chats effrayants (une femelle rusée et dominatrice affublée d’un mâle balourd et maladroit) dénonçant auprès d’un peuple crédule le danger généré par l’arrivée d’un étranger n’est pas sans rappeler les membres d’un clan aux idées politiques extrêmes. Face à eux, l’attachante Rosie, tapir de son état, toute de rondeur et de tendresse, fédère toutes les bonnes volontés pour venir en aide à ce malheureux arrivant. En se dotant d’une bonne dose d’optimisme, on se plaît à la voir en symbole d’une nouvelle force politique et sociale, faite d’humanité et de solidarité. Vous pensez sans doute que c’est pousser l’imaginaire un peu loin. Mais un dessin animé réussi n’est-il pas celui qui parvient à faire rêver, à des degrés différents, petits et grands ? Il semblerait donc bien que celui-ci ait atteint son but.