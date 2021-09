Rose THR. En route vers la finale ! – Rose THR, Kaktus, Egle Bartolini - la chronique BD

Résumé : Rose THR, En route vers la finale ! nous emmène avec Rose et son équipe vers la finale du concours de Majorettes. Les filles sont sélectionnées haut la main, mais l’une d’entre elles se blesse à la jambe. Comment faire pour ne pas être déclarés forfait à la finale ? D’autant plus que cet accident semble plus relever du sabotage... Mais Rose et son fidèle chat Nounours ne vont pas se laisser faire.

La page de garde nous met tout de suite dans l’ambiance : bonne humeur, présentation des personnages, et petite pointe d’humour.

Le récit se déroule en douceur et on en comprend assez rapidement les tenants et les aboutissants de l’intrigue. Les personnages sont attachants mais pour ce premier tome, sans grande surprise. Là où l’on prend plus de plaisir, c’est à découvrir le second degré, le rire qui émaille les lieux ou les personnages secondaires, comme le Docteur Boloss ou le gymnase Homer Simpson. Ce qui nous incite à prendre le temps de parcourir les cases pour trouver le clin d’œil, la petite blague qui enrichit considérablement l’histoire et alterne avec les gags du récit.

Rose THR, Kaktus, Egle Bartolini / Jungle

Pour le dessin, c’est aussi dès la page de garde que tout apparaît : personnages souriants, couleurs douces aux palettes variées et typographie sympathique. Plonger dans la BD permet de se rendre compte du travail de composition qui accompagne tout cela. Les cases, sans contour, aux bouts arrondis comme la narration - à quelques exceptions près -, varient tout au long de l’histoire. Au revoir gaufrier classique, là, selon les pages, les cases de tailles variées se chevauchent parfois, prennent l’espace d’une demi-planche, et surtout cassent l’aspect rectangulaire classique en proposant des formes variées. On sent l’influence manga mais adoucie. En revanche, il est dommage, selon nous, que la police des bulles et de certains textes contrastent fortement avec le dessin choisi. Doux et chaleureux, il s’accompagne de dialogues écrits dans une typo légèrement mécanique, qui gêne le partage de l’émotion.

Rose THR, En route vers la finale ! est une première BD fun, dynamique, au récit classique doté d’une touche de second degré réussi concernant les lieux et personnages secondaires. Le dessin énergique et la composition travaillée sont malheureusement ralentis par un choix de police qui manque de chaleur et s’accorde mal avec le graphisme.