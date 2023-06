Patience - La Bibliothèque de Daniel Clowes - Daniel Clowes

Résumé : Patience est une fille un peu paumée mais qui a trouvé une certaine stabilité en couple avec Jack. Ce dernier se retrouve désespéré lorsqu’elle est retrouvée assassinée, se promettant de la venger malgré les années qui passent...

Critique : Avec Patience, Daniel Clowes s’était – puisqu’il s’agit d’une réédition, l’album ayant longtemps été disponible chez Cornélius – attaqué à un thème assez éloigné de Ghost World, mais que l’on pouvait trouver entre les lignes de Comme un gant de velours pris dans la fonte, à savoir un élément de science-fiction. En choisissant le voyage dans le temps, on s’attendait, connaissant le système de cycle à la fois propre au genre et à l’auteur, à terminer par un bon vieux paradoxe temporel pour clore un scénario rondement mené. Il n’en est rien, et le dénouement implique finalement un côté roman graphique quasi philosophique, au terme de péripéties riches en rebondissement et en action. Difficile à cerner d’ailleurs, car on aurait pu s’attendre à une trame façon Prédestination mais on se retrouve avec certaines scènes de type Looper, où l’action est assez brutale, voire intense. On peut d’ailleurs voir avec un peu de comique ou de pathétique des scènes se déroulant dans le futur, entre prostitution, drogue et violence, entre l’Incal et Total Recall. Bref, il y a beaucoup de choses qui font la richesse de Patience.

Le style graphique de Daniel Clowes est immédiatement repérable dès la couverture, et s’impose comme une référence du roman graphique américain. Avec ses personnages presque plastiques, parfois inexpressifs, ses couleurs trop éclatantes pour les thèmes qu’elles soulignent, il y a franchement quelque chose de répulsif au premier abord, mais qui se dévoile, se détaille, se révèle finalement pour représenter quelque chose de vraiment original. Et, du coup, le style s’impose finalement comme une référence américaine.

Thriller plus qu’intéressant, Patience continue de montrer au grand public le style de Daniel Clowes, élément incontournable du paysage de la BD, et qui méritait bien sa propre bibliothèque.