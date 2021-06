Rouge, de Pompéi à Rothko – Hayley Edwards-Dujardin - chronique livre

Résumé : Rouge, de Pompéi à Rothko nous démontre l’importance de la couleur rouge en art grâce à trente-sept œuvres commentées.

Critique : Dans la lignée des autres opus de la collection Ca, c’est de l’art, après le bleu, le noir et l’or, c’est le rouge qui constitue le thème de ce nouveau tome.

La formule reste identique : une introduction richement illustrée de graphiques et de notes, des classiques de l’art où le rouge domine, et une série d’inattendus que l’on connaît moins.

Les livres de cette série constituent toujours une belle occasion d’apprendre. Les notes courtes appellent à la discussion. La passion pour la peinture de Hayley Edwards-Dujardin ressort dans ses textes et l’on peut percevoir - ou non - les mêmes éléments qu’elle dans un tableau. Dans les deux cas, le propos incite à la réflexion et à poser un nouveau regard sur chaque œuvre présentée.

On passe de Rothko, Fantin-Latour, Chardin à Hyman Bloom, Yayoi Kusama ou encore Kupka. Et en plus de ces artistes et de leurs travaux, on découvre aussi l’histoire du pigment rouge, le sens des lignes et des couleurs chez Mondrian, l’origine du mouvement des Nabis ou encore des extraits de poèmes d’Apollinaire ou de Marie de Heredia, des citations de Zola ou de Picasso.

Les reproductions sont belles et leurs légendes gagneraient à préciser les dimensions au lieu de les regrouper à la fin, pour que l’on puisse tout de suite saisir la taille de ces œuvres. Chaque toile, dessin ou sculpture s’étale sur une page, et certains ont droit à une double page pour mettre en relief un détail.

Cet ouvrage écrit en tout simplicité permet d’apprendre énormément d’informations.

Rouge, de Pompéi à Rothko, nouveau volume de cette série consacrée aux couleurs dans l’art, est un délice à lire et à regarder. A travers la beauté du rouge, cet ouvrage permet de s’instruire avec plaisir.