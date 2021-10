S’adapter ou mourir - Antoine Renand - critique du livre

Résumé : Ambre, une jeune fille de 17 ans, en couple avec Adrien rencontre sur Internet Baptiste, 25 ans. Compte tenu de ses rapports difficiles avec sa mère et son beau-père qu’elle ne supporte pas, elle décide, avec son copain, de prendre le large et de faire une halte chez ce fameux garçon avec qui elle a échangé pendant des mois. Mauvaise idée ! Les jeunes amoureux vont très vite regretter cette escapade, se retrouvant brutalement ligotés et séquestrés dès le lendemain matin dans une grande ferme isolée. Arthur, quant à lui, a 40 ans et se trouve à un moment de sa vie où l’expression de Jacques Chirac, « les emmerdes, c’est comme les avions de chasse, ça vole en escadrille », prend toute sa signification. Il n’arrive pas à trouver sa place en tant que scénariste, son club vidéo a fermé avec l’arrivée de Netflix et sa femme Alexandra, pédiatre, va s’enticher d’un collègue radiologue. Et le voilà à la rue, sans argent. Son frère Antoine, qui a plutôt très bien réussi dans la vie, lui dégote un job d’étudiant : modérateur de contenu chez Médina, pour le compte du très célèbre réseau social Lifebook. C’est ainsi qu’il se retrouve à devoir supprimer à longueur de journée des contenus à caractère choquant, sexuel ou ultra-violent. Mais, à bout de souffle après des semaines de visionnage, Arthur et ses collègues Yuna, Romain et Nico, décident de réagir en « recadrant » à leur manière les acteurs de ces publications.

Critique : L’auteur nous embarque avec facilité dans deux univers où la violence et la dangerosité d’Internet sont présents. Deux histoires parallèles parfaitement bien menées, qui vont finir par se rejoindre. Cette intersection, ce moment, que le lecteur attend avec hâte et émotion, est une véritable délivrance servie par une écriture plaisante et fluide, un suspens permanent alimenté par des événements incessants et très souvent déroutants.

Dans le premier tableau, Ambre et Adrien sont confrontés à un « déséquilibré » rencontré sur un réseau social. Baptiste Rivoire est un monstre, un pervers sans empathie qui ne va pas hésiter à les enfermer, à les attacher comme des animaux et à les malmener, déchaînant une violence soudaine, difficilement soutenable. L’auteur démontre ainsi toute la naïveté de ces jeunes très influençables, prêts à obéir à des personnes plus âgées qu’ils croient bien connaître, après simplement quelques échanges sur le Net. Comment ne pas penser à la vulnérabilité de nos propres enfants et à la manière de les protéger face à de tels dangers ?

Le lecteur se retrouve pris au piège dans cette ferme, se demandant comment Ambre et Adrien vont pouvoir sortir d’une telle situation. Que faire ? Profil bas, tenter de s’évader ou de tuer leur ravisseur ? Ou bien faut-il plier, se résigner, s’adapter ou mourir ?

Le second tableau offre d’abord la description d’une violence sociale plutôt classique : Arthur n’a pas de boulot, il perd sa femme et doit quitter le foyer conjugal. Comment rebondir et peut-on faire la fine bouche ? Assurément, il faut repartir à zéro et, là encore, s’adapter ou mourir. Mais son histoire ne s’arrête pas là, car son nouveau travail l’amène à regarder des images terribles à longueur de journée, dans lesquelles des enfants sont maltraités, des personnes décapitées ou encore des animaux torturés. Médina demande à tous les modérateurs, comme lui, de cerner l’intention des auteurs de ces vidéos. Si elle est malveillante, il faut l’effacer et alors « tout va bien dans le meilleur des mondes ». Mais qu’en est-il après ? Les responsables sont-ils poursuivis, sont-ils dénoncés aux autorités ? De vraies questions qui restent sans réponses. Pour Arthur et ses trois amis, cette violence impunie n’est désormais plus supportable.

Avec son troisième roman, Antoine Renand nous pousse sans ménagement dans deux histoires palpitantes. Il nous bouscule et nous tient en haleine pendant près de six cents pages.

Un ouvrage qui se dévore facilement, tant le récit est prenant. Une très belle réussite à lire sans modération .