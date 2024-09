Plouhéran. À vélo, de la Bretagne à l’Iran - Isabel Del Real - la chronique BD

Résumé : Alors que le Covid est dans toutes les têtes, celle d’Isabel ne rêve que de voyage et d’aventure. Enfourchant son vélo, elle décide de se faire une route de la soie, entre origines personnelles et approches culturelles, elle voyage de la Bretagne jusqu’à Téhéran...

Critique : Il est des odyssées, comme celle d’Ulysse ou d’Hakim de Fabien Toulmé, aussi différentes dans la route empruntée que dans le caractère de celui ou celle qui la suit. Isabel a entamé son odyssée parce qu’elle le sentait, au plus profond d’elle, que tout lui criait de partir sans se retourner. Le courage est là, dans ce sens inverse qui fait revenir chez soi ou fuir une contrée de danger, puisque l’héroïne s’équipe d’un vélo, d’une tente et d’un réchaud pour affronter les éléments et les pays. Après une escale familiale en Espagne, une amicale en Italie, ce sont la Slovénie, les Balkans, l’Albanie, Macédoine, Grèce, Turquie et Géorgie qui défilent, des routes et des gens (étrangers, compagnons de fortunes, locaux...) que l’on croise et de liens qui se forment, avec notamment les habitants affables et prêts à accueillir, nourrissant l’héroïne de spécialités locales et d’anecdotes à la fois incroyables et terriblement familières. Les difficultés sont là : se nourrir, se laver, ne pas s’arrêter de pédaler, faire des tests pour entrer, ne pas se faire percuter quand il faut sortir, ne pas se décourager, ne pas perdre le fil... Le plus étrange, c’est que le lecteur craint davantage pour la vie du personnage qu’Isabel elle-même.

© Delcourt / Del Real

Avec un dessin dans un style de roman graphique pur, mêlant la carte punaisée aux scènes drôles, les moments de cartes postales et les petits souvenirs griffonnés, l’autrice performe sur plus de deux cents pages, livrant des souvenirs qui avaient l’air éparpillés (la faute aux flash-backs qui ramènent à avant le départ), mais qui sont en vérité très bien organisés, grâce à des chapitres géographiques bien amenés. Les différences d’habitat, vestimentaire ou de tics sont parfaitement mises en valeur, sans jugement aucun, voire avec une vision très embellie de certains détails kitchs, de certaines situations cocasses, de quelques rencontres négatives... Le dessin, comme l’album d’ailleurs, porte un message d’espoir qui donne envie de voir du pays.

© Delcourt / Del Real

Le roman graphique peut se targuer de posséder désormais un récit de voyage initiatique, certes moins épique que celui d’Homère, mais typique d’une génération et d’une époque qui veut vivre sa vie et pas seulement la subir.