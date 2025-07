Sam fait plus rire - Ally Pankiw - critique

Résumé : Sam, une jeune comédienne et jeune fille au pair souffrant de stress post-traumatique, se demande si elle doit ou non participer aux recherches de Brooke, une fillette disparue dont elle était la nounou.

Critique : La comédienne Rachelle Sennott est plus connue par les amateurs du genre pour ses prestations d’humouriste de stand-up que celles d’actrice de cinéma. Elle s’engage ici pourtant dans un drame assez dense où derrière la disparition d’une adolescente de quatorze ans, se joue en secret un drame bien plus grave que les apparences. Sam fait plus rire est donc à la fois le récit d’une comédienne habituée aux scènes de comedy clubs et celui d’adolescents et jeunes adultes traversés par des évènements traumatiques. Le film démarre avec donc avec l’annonce à la télévision de ce qui pourrait ressembler à une fugue, voire au pire l’enlèvement de Brooke, une gamine que Sam gardait en tant que fille au pair depuis quelques années. Manifestement, il y a un conflit dur entre elles deux, qui se manifeste par les réseaux sociaux où l’adolescente harcèle celle qui l’a accompagnée pendant de nombreuses années. Mais derrière cette guerre des réseaux se cache un drame terrible.

Sam fait plus rire a tout d’un drame puissant. La trame narrative mélange les temporalités, reconstituant ainsi le déroulement d’une sorte d’enquête pour témoigner des circonstances de la disparition de Brooke. Mais en réalité, le film ne traite pas tant de l’enfant qui paraît bien pénible, que du personnage de Sam qui se révèle hantée par un accident l’empêchant de trouver l’inspiration pour ses scènes de stand-up. Indéniablement, le long-métrage brosse des thématiques absolument importantes qui font hélas régulièrement l’actualité sur les médias. Le problème vient en fait de la manière dont les choses sont mises en scène. Ally Pankiw fait le choix très discutable de raconter son histoire à la manière d’une sitcom américaine. Les scènes se déroulent dans des décors apparemment volontairement appuyés où il ne manquerait plus que les ricanements d’un public virtuel en arrière-plan pour se retrouver devant son petit écran. On a l’impression d’avoir moins à faire avec un film de cinéma qu’à une série télévisée où les scènes se superposent dans des intérieurs très théâtraux.

Sam fait plus rire est en effet une déclinaison de l’univers des comedy clubs dans un drame intime et familial subi par l’héroïne. Est-ce que pour autant cela valait le coup de réduire la narration à ce qui ressemble à une série pour adolescents dont la télévision raffole depuis des décennies ? L’étalonnage grossier contribue à cette atmosphère superficielle et agaçante qui ne crédite jamais le film en faveur d’une empathie à l’égard de l’héroïne. Nous nous sommes alors demandé si Sam fait plus rire n’est pas un film destiné aux adolescents et qui assume ce langage particulier en tant que tel. Car si l’on suppose que le public auquel Ally Pankiw s’adresse demeure des collégiens et lycéens, notre regard critique s’en trouve déformé et maladroit. La réalisatrice fait ses principales armes depuis très longtemps dans la série télévisuelle, et de fait l’on comprend cette esthétique de l’image si particulière.

Mais Sam fait plus rire pousse le vice jusqu’à la traduction de I Used to Be Funny dans ce jeu de mots assez grossier, qui rajoute à la faute de goût. Quand on paye en moyenne dix euros, c’est pour voir un film de cinéma, et non une reconstitution de l’art de la série sur grand écran. Cela est d’autant plus dommageable que la manière dont le montage restitue ce récit d’un traumatisme est absolument intelligente et pertinente. En effet, la révélation de l’enjeu narratif majeur n’a lieu qu’en dernière partie du long-métrage qui volontairement brouille les lignes du récit. À charge pour le spectateur de reconstituer les liens entre le passé, et le présent, et de comprendre la mécanique psychologique légitime qui a poussé la jeune Brooke à disparaître.

Sam fait plus rire est un film qu’on aurait aimé apprécier ! D’abord parce que l’idée du scénario est très bonne, c’est à dire celle d’une relation qui se gâte magistralement entre une adolescente et sa fille au pair, sous couvert d’un évènement traumatique grave. Ensuite, parce que les interprètes sont sérieux et engagés dans la manière dont ils incarnent leur personnage. Mais le problème vient du fait que la réalisatrice ne parvient jamais à se départir de l’art de la série qu’elle maîtrise si bien, échouant à signer un vrai film de cinéma où le grand écran sert la densité du propos.