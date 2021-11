Secrets boréals -Anna Raymonde Gazaille -critique du livre

Résumé : Brigit Lynch, qui va sur ses cinquante ans, vit en Amérique du Nord, recluse dans un petit village qui jouxte la forêt boréale. Elle s’est installée dans la maison autrefois habitée par le vieux Camille Borduas. En plus de corriger les épreuves de quelques livres, elle vit de cueillette de chanterelles et vend ses récoltes à un couple de restaurateurs, Laurent et Cécile. C’est une femme mystérieuse, qui tente de fuir un passé douloureux qui remonte régulièrement à la surface sous la forme de crises d’angoisse et de cauchemars. Malheureusement, un autre évènement violent vient perturber sa retraite forcée quand elle découvre le corps d’une jeune fille dans un ravin près de ses terres. C’est Josiane Rondeau, treize ans, qui a disparu la veille et que l’on recherche activement. Cette tragédie la pousse à sortir de son refuge et à dépasser ses craintes. Elle va alors se lier à Simon Kérouac, l’inspecteur de police en charge de l’enquête. Une relation atypique va naître entre ces deux personnages.

Critique : D’emblée, le prologue donne le ton. Un corps repose dans une grotte, avec une peau de chevreuil lui servant de linceul. Un loup fixe la dépouille. L’autrice parvient à nous plonger dans un polar psychologique à la fois étonnant et très noir. Elle nous conduit à la rencontre de personnages étranges, à travers deux histoires parallèles qui vont finir par se rejoindre.

Le récit de Dana, concis et dépouillé, apparaît accessoire à celui de Brigit. Dana est une femme courage en terre africaine qui œuvre pour aider la population locale, notamment en assistant mères et enfants dans leur fuite contre les massacres et les rebelles. Il y a malgré tout peu d’éléments et le contexte est assez flou. Impossible par exemple de désigner le pays concerné par ces violences ou encore la date des événements. La narration est assez perturbante et il est difficile de faire le lien entre les deux femmes. Du coup, le lecteur a hâte de retourner dans le monde de Brigit, pour suivre l’enquête sur le meurtre de cette jeune fille, même s’il lui faudra patienter jusqu’à la page 227 afin d’avoir le fin mot de l’intrigue. Les zones d’ombre qui entourent Brigit sont nombreuses. On s’interroge sur les raisons de ses nuits agitées, ses angoisses, ses crises à répétition. Les chapitres sont assez courts, le suspense est optimal.

Le passé du personnage nous est livré par bribes. Le titre, Secrets boréals, est donc en parfaite adéquation avec cette quête incessante relative à l’identité de cette protagoniste, son passé trouble et ses mensonges. Le rythme du roman s’accélère dans la seconde moitié du livre et on s’empresse de tourner les pages pour connaître et enfin comprendre le dénouement. Que se passe-t-il dans cette forêt ? Quels sont les secrets qui entourent la famille de la petite Josiane Rondeau ?

Avec son quatrième roman riche et intense, Anna Raymonde Gazaille, originaire du Québec, en profite pour partager avec le lecteur son amour des paysages splendides du Grand Nord et glisser habilement un froid polaire entre les lignes.

Le livre est un thriller réussi dans lequel tous les codes du genre sont présents et la fin du récit s’avère plutôt cohérente.