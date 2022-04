Seizième printemps - Yunbo - La chronique BD

Résumé : Lorsque Yeowoo débarque à 5 ans chez son grand-père et sa tante tandis que ses parents, divorcent, elle ne se doute pas qu’elle y restera jusqu’à ses seize ans, sans explication claire et sans tendresse. Cette situation perdure jusqu’à l’arrivée d’une voisine...

Cet album donne une claque à son lecteur, qui ne s’y attend pas au moment où il en entreprend la lecture. En apparence, rien ne laisse présager un aussi grand moment de lecture, avec un dessin que l’on oserait aussitôt qualifier de mignon et un titre aux allures de film français. Yunbo a réussi à retourner le lecteur dès la première page, en abordant la question de l’abandon volontaire d’une petite fille par des parents dépassés et égoïstes. Cette dernière grandit dans la colère et le ressentiment, coincée entre un grand-père de l’ancien temps et une tante vieille fille dans une petite ville qui ne cherche pas à la comprendre. Alors, quoi de mieux pour faire fleurir un cœur qu’un autre cœur qui ne demande qu’à polleniser, en l’occurrence une poule en exil, stérile et dont l’affection ne demandait qu’à voyager hors de sa serre. En sautant à pas irréguliers entre les années, on suit une petite renarde qui vogue d’abord de déceptions en déceptions. En ouvrant peu à peu son cœur, elle retrouve fierté, envie, enthousiasme et indépendance. D’un album jeunesse à un roman graphique d’éducation, il n’y a donc qu’un pas.

© Delcourt / Yunbo

De fait, cette histoire est soutenue par un dessin mirifique. On pourrait pourtant rester dubitatif au premier regard en pensant ouvrir un album d’un autre temps. On remarque en effet l’influence des grandes affiches botaniques d’antan et le style de personnages qui rappellent les publications de l’École des Loisirs. En fin de compte, c’est l’originalité et la modernité de l’album qui marquent le lecteur. En prenant un thème risqué, on se disait qu’un dessin sans intrépidité pourrait être un bon moyen d’asseoir un équilibre, mais à bien regarder, il y a de la bravoure dans ces pages, tenant dans le regard vide du père, le désespoir discret de certains, le détail d’un fruit rouge, l’ombre d’un remord... Tout y est humble et sensible, et conviendra à merveille aux nouvelles générations.

© Delcourt / Yunbo

Aussi poétique dans son thème pourtant difficile que moderne dans son aspect pourtant classique, Seizième printemps se voit être une révélation à saisir d’urgence.