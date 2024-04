Mon infractus (Quand j’étais D.J.) - Hervé Bourhis - la chronique BD

Résumé : Juin 2022. Âgé de quarante-huit ans, Hervé Bourhis est victime d’un infarctus. Il s’ensuit une période de convalescence durant laquelle il effectue un stage de réadaptation. S’il n’a alors aucune envie de se remettre à la bande dessinée, il a en revanche la volonté de reprendre son activité de D.J. amateur qui lui permet de coller de près à sa passion pour la musique. Il s’ouvre ici sur celle-ci, ses tenants et aboutissants, son rôle dans sa vie en général et dans la période qui suit son infarctus.

Hervé Bourhis / Glénat

Critique : Hervé Bourhis propose un ouvrage autobiographique qui, dès son ouverture, joue la carte de la transparence. Outre l’infarctus et ses conséquences, il relate et commente les suggestions qu’il a reçues de transformer cet événement en album. Il conduit rapidement le récit sur le terrain de son activité de D.J., passant de son cœur qui ne tient pas à ce qui lui tient à cœur. Il revient ainsi sur son rapport à la musique, ses relations amicales avec des musiciens et des disquaires. Mais comme dans ses livres consacrés à la musique (du Petit livre rock au Britbook), il multiplie les formes, les ruptures de rythme et - d’une manière relative - de ton. Au fil de ces pages et de leurs anecdotes (sur des personnalités décédées de crises cardiaques, des rencontres, des situations vécues dans des bars et des festivals…), il brosse des portraits, rend hommage, effectue des associations d’idées… et des pochettes de quarante-cinq tours ou d’albums contenant fréquemment le mot « cœur » (ou « heart ») ponctuent le récit.

Hervé Bourhis / Glénat

Outre la musique et la passion qu’elle suscite, deux éléments unissent ces pages : une gamme restreinte de couleurs (rouge, rose, bleu, gris et noir) et un humour décalé, tendre et/ou mordant, parfois gentiment moqueur. Hervé Bourhis se remet mais ne se refait pas : son regard aiguisé est très souvent prompt à pointer des détails surprenants, à épingler une attitude, à relever une coïncidence… Mais, en fin de compte, il baisse plutôt la garde, acceptant manifestement que tout ce qu’il raconte tienne de l’amitié et de l’amour, en somme, d’histoires de cœur.

Hervé Bourhis / Glénat

Si, par son sujet, Mon infractus est certainement l’un des albums les plus personnels d’Hervé Bourhis, par ses partis pris narratifs et formels, il ne constitue pas une rupture dans son œuvre, mais apporte à celle-ci une touchante intensité intime.

Hervé Bourhis / Glénat