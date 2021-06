Sélénie - Fabrice Lebeault - la chronique BD

Résumé : La Lune, un futur opaque où la Terre a été soumise à un envahisseur extraterrestre, est le dernier refuge sur sa face cachée pour les humains, conduits par Sélénie, son mari Méliès et leur fils Verne, et sous la protection d’un androïde aux pouvoirs fabuleux. Pourtant, lorsqu’un vaisseau s’écrase non loin du dôme, la curiosité des protagonistes fait fi de la prudence…

Oh qu’elle est belle cette Lune que nous livre Fabrice Lebeault, inspirée par les grands voyages classiques que sont De la Terre à la Lune et Le Voyage dans la Lune, dans cette histoire en forme d’hommage aux plus grands. D’ailleurs, il ne s’en cache pas, deux des personnages portant directement les noms des illustres auteur et réalisateur français, contribuant à créer une œuvre qui se repose sur l’intertextualité pour créer une œuvre originale et pleine. Avec son entrée en matière post-apocalyptique, le scénario s’était annoncé dès le prologue, mais quelques détails comiques, comme un robot qui inspire à fond pour analyser la composition de l’air, ou des gags en voiture lunaire à l’opposé de la poursuite d’Ad Astra, le lecteur oubliait tout, souriait à tout. Et franchement, l’épilogue met un coup au moral de ce beau récit, fait valser les certitudes et ne donne pas de morale. Pourtant, c’est ce qui rend Sélénie encore plus belle, c’est que cette BD est finalement encore plus puissante, à défaut d’être positive.

Fabrice Lebeault / Delcourt

La beauté de Sélénie ne réside pas dans des traits parfaits, mais dans, là encore, une sublime remise au goût du jour d’un style art déco : costumes, véhicules, décors et même faune locale ont un côté Jules Verne, ou du moins l’image de ces couvertures dorées et extravagantes. Dômes avec verdure, véhicule en forme de chewing-gum, pistolets qui semblent factices, les détails foisonnent pour donner une impression d’aventure qui plairait aux petits et aux grands, mais on le rappelle, la fin n’est pas à mettre entre toutes les mains, même si elle donne à voir un monde finalement plus proche de Fallout que de Mary Poppins.

En revisitant les classiques de la Lune en une œuvre héritage, Sélénie est un one shot qui fait partager un rêve, celui de Verne, de la NASA ou de Méliès, toucher un bloc de pierre inerte du bout des doigts.