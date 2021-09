Serge Lama - Frédéric Quinonero - critique du livre

Résumé : Fort de 55 ans de carrière, 22 albums studio et 9 albums live, il est l’un de nos chanteurs les plus populaires. {Je suis malade}, {Les petites femmes de Pigalle}, {Femme, femme, femme}, {Le temps de la rengaine}, {Mon ami, mon maître}, {D’aventures en aventures}...ses grandes chansons sont dans toutes les mémoires. La rage de vivre et de vaincre n’a cessé de l’animer : miraculeusement réchappé d’un accident de la route en 1965, Lama s’est imposé comme vedette dans les années 70 par son extraordinaire force de conviction. A 77 ans, il annonce ses adieux à la province : sa dernière série de concerts va le conduire de ville en ville pendant l’automne 2021 et le printemps 2022.

Critique : Frédéric Quinonero, biographe d’artistes de musique et de cinéma (Jane Birkin, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, , Françoise Hardy, Michel Sardou, Sheila, Patrick Bruel, Juliette Binoche, Sophie Marceau) a ce talent particulier de vous donner le goût de découvrir des personnalités auxquelles vous n’aviez, jusqu’à présent, prêté que peu d’attention. Sans doute son écriture fluide et son souci du détail obtenu grâce à une phénoménale compilation d’extraits d’articles de journaux ne sont-ils pas étrangers à la naissance de ce petit miracle.

Après Jacques Dutronc l’insolent ; qui traçait sans fard le portrait de cet artiste inclassable et insaisissable, c’est au tour de Serge Lama de se faire croquer par la plume, tantôt tendre, tantôt acerbe de notre spécialiste es musique.

Le livre s’ouvre sur la description minutieuse d’un accident de voiture. Celui qui, le 12 aout 1965, lui arracha au chanteur ses compagnons de route (son ami et régisseur Jean Claude Ghrenassia, frère d’Enrico Macias et sa fiancée, Liliane Benelli, pianiste rencontrée au cabaret parisien de l’Ecluse) et lui inocula à tout jamais la rage de vivre.

Chapitre après chapitre, se déroule chronologiquement, des Ballons rouges à son dernier album Où sont passés nos rêves ?, le parcours d’un artiste contesté et contestable, en même temps que ressurgit l’âme d’une époque pourtant pas si lointaine ; où le séducteur pouvait se targuer d’un brin de misogynie sans craindre les foudres de quelque mouvement féministe. Dans un parfait équilibre entre vie publique et vie privée, le choix des témoignages de ses amis (de Marcel Amont à Enrico Macias, de Line Renaud à Nana Mouskouri), de ses collaborateurs (les musiciens Jean-Claude Petit, Nicolas Montazaud, Segio Tomassi), de ses partenaires de travail (Marie-Thérèse Orain, Gilles Dreu, Agnés Soral....), ainsi que l’énumération sans polémique de ses failles et de ses erreurs, de sa générosité et de son appétit de vie ; constitue autant d’éléments qui transforment ce pseudo-réac de droite en un être infiniment humain auquel on s’attache au fil des pages.

Cet ouvrage dense confortera dans leur choix ceux qui l’apprécient déjà et il permettra aux autres de voir sous un autre angle celui qui ne leur inspirait jusqu’alors qu’indifférence ou mépris.

Cahier 8 pages photos

304 pages

Prix : 20 euros