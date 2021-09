Simone - Léa Chauvel-Lévy - critique

Résumé : A peine âgée de vingt-trois ans, Simone Rachel Kahn fait une rencontre qui va bouleverser sa vie, celle du tout jeune André Breton. Déjà engagée avec un autre homme, parti pour six mois à l’étranger, Simone ne parvient pas à se défaire de cette passion amoureuse...

Critique : "Parce que c’était lui, parce que c’était moi".

Bien qu’on doive cette formule à Montaigne pour parler de son amitié avec La Boétie, il ne fait aucun doute qu’elle s’applique également à merveille à Simone et André.

En effet, malgré la situation de l’héroïne, promise à un autre, et le refus catégorique de ses parents qu’elle fréquente un homme sans situation, leur passion est une évidence.

L’un comme l’autre vont très vite réaliser que leur destin est lié et qu’il leur est impossible d’exister isolément, tels deux inséparables.

Cette urgence à vivre une histoire intense est très bien narrée dans ce très beau roman de Léa Chauvel-Lévy, qui parvient, avec beaucoup de justesse, à faire ressentir par procuration ce premier amour. De plus, le choix de l’autrice, qui consiste à se placer du côté de Simone en l’incarnant comme personnage principal, confère toute la complexité nécessaire au roman. En effet, lorsque la jeune femme rencontre André, elle est amoureuse d’un autre, Voldamor, qui part pour six mois en stage à l’étranger. Ainsi, une bonne partie du texte nous plonge dans les doutes et la psyché de la protagoniste, perdue entre deux êtres et la peur de faire souffrir l’absent. Dès lors, cette idylle prend une tournure presque tragique, alors que Simone et André la voudraient légère et simple. L’héroïne, en proie aux doutes et à la mélancolie, sera quelquefois submergée par ses démons qui la ramèneront pourtant toujours vers son évidence, André.

Ainsi, la place qui est accordée à cette femme nous permet de mieux comprendre la complexité de sa situation, mais aussi et surtout de redonner une voix à cette grande figure du surréalisme trop souvent oubliée, car dans l’ombre de Breton. En effet, ce qui frappe dans ce roman est la quasi absence de l’auteur surréaliste, bien qu’il soit le personnage principal de cette intrigue et que son nom soit souvent mentionné.

Plus qu’un simple roman d’amour, c’est en réalité un émouvant portrait qui se dessine sur presque deux cents pages. Petit à petit, ce n’est plus tant l’histoire d’amour entre Breton et Simone qui intéresse le lecteur, mais bien l’existence de cette dernière, à partir du moment où le récit bascule et devient un portrait insistant sur l’idée que, quelles que soient les époques, les femmes éprouvent un besoin irrépressible de liberté, d’indépendance, de fougue. La protagoniste qui donne son nom à l’œuvre est ainsi à voir, non pas comme une victime de l’amour, mais presque comme une figure féministe qui s’ignore. En ce sens, l’ouverture du texte est hautement symbolique, car elle décrit une scène d’avortement qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler certains passages de L’Evènement d’Annie Ernaux.