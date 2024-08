Singl - Jiri Franta - la chronique BD

Résumé : A Prague, un trentenaire sur le point de partir à Rome avec sa copine se fait larguer. Il part avec son meilleur pote, fan de foot et de bière, et tous deux se font un joyeux trip de {lose} et d’alcool. Revenu dans sa routine, il se demande s’il doit se remettre en couple...

Critique : Avec Singl, le roman graphique semble partir dans une direction inédite, comme si l’auteur avait choisi une ruelle sombre plutôt que l’autoroute de l’autobiographie, une voie oscillant entre le vécu et l’imaginé, la froide réalité et le cauchemar qui laisse pantois, le drame quotidien et l’odyssée personnelle. S’il fallait être plus précis, c’est en questionnant ce choix d’un homme certes célibataire, mais qui dans les faits de l’album ne le reste pas si longtemps que ça, qui conjugue bien des passages machos et beaufs avec des moments de lucidité extrême sur la société. On est même pas loin de passages dans un style d’un Nicolas Mathieu, ici à la sauce tchèque, pour voir un gars parfois sale, gênant, mais aussi terriblement humain, avec des réactions que l’on comprend, des attitudes que l’on a pu avoir, des moments que l’on peut partager. Aller au stade, boire un verre, finir une soirée, se rendre compte qu’on a été pris pour un con, c’est ça qui fait le sel de certains récits, pas parce qu’ils sont glorieux mais parce qu’ils transpirent le vécu.

© Sarbacane / Franta

De même, le style graphique ne respire pas la beauté ou le sublime. Dans ce style parfois grossier, où le héros, mais aussi tous les personnages, sont carrément moches, comme des caricatures qui déambuleraient, comme un Mathieu Bablet qui parlerait de supporters éméchés, avec ce personnage principal qui paraît être en fait un autoportrait plein d’autodérision, ses cases qui semblent se cogner les unes aux autres, ces petites scènes ridicules et ces rêves un peu trop grandioses pour être sérieux. Décalé, cet album l’est assurément, avec cette couverture magnifique (l’auteur est fan du club), cette intro qui perd les pédales et part dans tous les sens, entre banlieues étalées et bien croquées et puis un trip proche de Las Vegas Parano, dans une Rome flamboyante de crasse.

© Sarbacane / Franta

Singl est un vrai roman graphique, qui explore non plus le soi mais plutôt ce soi qui nous dépasse et nous rassemble, parce qu’on est tous un peu tiré de cette boue qu’a bien voulu représenter Franta avec lucidité et sarcasme.