Cannes 2025 : Mission : Impossible – The Final Reckoning avec Tom Cruise en sélection officielle

News : Une prestigieuse montée des marches est prévue le 14 mai 2025 avec la présence de l’équipe du film Mission : Impossible – The Final Reckoning, dont la première partie était sortie sur nos écrans il y a près de deux ans. La suite des aventures de l’espion Ethan Hunt sera-t-elle aussi palpitante que l’opus précédent ?

LIRE NOTRE CRITIQUE DE MISSION : IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTIE 1

Paramount Pictures Corporation (PPC), société de production et de distribution de films, une filiale de Paramount Global (NASDAQ : PARA, PARAA), mise en tout cas beaucoup sur ce long métrage dont la couverture médiatique sera amplifiée avec sa présentation cannoise. Coécrit avec Erik Jendresen, Mission : Impossible – The Final Reckoning est donc le dernier écrin du fringant sexagénaire Tom Cruise, qui a pour partenaires, entre autres, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames et Pom Klementieff.

Le réalisateur et l’acteur

Christopher McQuarrie s’est d’abord imposé comme scénariste avec le succès critique et public de Usual Suspects (1995) de Bryan Singer. Le cinéaste a aussi fait appel à lui pour l’écriture de Walkyrie (2008) et Jack le chasseur de géants (2013). Christopher McQuarrie est passé à la réalisation avec Way of the Gun (2000), interprété par Ryan Philippe, Benicio Del Toro et Juliette Lewis, qui est un échec. Sa rencontre avec Tom Cruise dynamise sa carrière. Plus que Jack Richer (2012), on retiendra trois volets de la franchise Mission : Impossible, à savoir Mission Impossible – Rogue Nation (2015), Mission Impossible – Fallout (2018) et Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 (2023). C’est donc la seconde partie de ce dernier volet qui est présentée en avant-première au Festival de Cannes 2025. Christopher McQuarrie a également collaboré, en tant que coscénariste, avec Florian Henckel von Donnersmarck (The Tourist, 2010), Doug Liman (Edge of Tomorrow, 2014) et Alex Kurtzman (La momie, 2017), ces deux derniers films étant également interprétés par Cruise.

© 2024 Paramount Pictures. Tous droits réservés.

Tom Cruise a débuté au cinéma en 1981. Il devient vite une tête d’affiche avec Risky Business (1983) de Paul Brickman et Legend (1985) de Ridley Scott, avant d’accéder au statut de star avec Top Gun, du même réalisateur. Le beau garçon triomphe avec Cocktail (1988) de Roger Donaldson et, la même année, Rain Man de Barry Levinson. De grands cinéastes s’intéressent aussi au jeune acteur. Martin Scorsese le dirige dans La couleur de l’argent (1986), et Oliver Stone en fait un vétéran du Viêt Nam avec Né un 4 juillet (1989), dans lequel Tom Cruise brise son image un peu lisse. Le comédien confirme son aura avec le succès de plusieurs films dont Des hommes d’honneur (1992) de Rob Reiner, La firme (1993) de Sydney Pollack, et Entretien avec un vampire (1994) de Neil Jordan. En 1996, l’acteur est l’interprète de Mission : Impossible de Brian De Palma, qui marque aussi ses débuts dans la production. Il portera la franchise dans plusieurs autres films signés John Woo, J.J. Abrams et Christopher McQuarrie. L’année 1999 le voit à l’affiche de deux films majeurs : Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick et Magnolia de Paul Thomas Anderson. Dans les années 2000, Tom Cruise, la fringante quarantaine, est toujours une star de premier plan et tourne plus d’une dizaine de productions, dont les meilleures restent Minority Report (2002) et La guerre des mondes (2005) de Steven Spielberg. S’il reste une valeur sûre du cinéma américain à la décennie suivante, les films intéressants se font plus rares, mais la star tourne avec régularité, de la comédie d’action Night and Day (2010) de James Mangold au thriller Barry Seal : American Traffic (2017) de Doug Liman. Il triomphe à nouveau avec Top Gun : Maverick (2022) de Joseph Kosinski et Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 (2023) de Christopher McQuarrie.

TOUS NOS ARTICLES SUR LE FESTIVAL DE CANNES 2025