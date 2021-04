Sortie d’usine. Les GM&S, la désindustrialisation et moi – Benjamin Carle, David Lopez – la chronique BD

Résumé : En 1963, la SOCOMEC profite du plan de déconcentration de l’État qui offre des aides publiques aux entreprises volontaires pour s’installer dans les zones rurales pour délocaliser son usine parisienne à La Souterraine, dans la Creuse. L’entreprise prospère durant les Trente Glorieuses et compte jusqu’à 600 salariés. Mais ce bastion industriel du département subit l’évolution de la conjoncture économique et des problèmes de gestion du site. De reprises en redressements judiciaires, convertie dans la sous-traitance automobile, elle ne compte plus que 120 salariés dans les années 2010 et menace de fermer. Le journaliste Benjamin Carle entend parler du combat syndical des ouvriers de GM&S. Il se rend à La Souterraine pour rencontrer les syndicalistes, élus et anciens patrons de l’usine et brosse, à travers l’exemple de GM&S, un tableau de la désindustrialisation française.

Le journaliste et documentariste Benjamin Carle, auteur du documentaire Made in France où il s’astreint à n’acheter pendant un an que des produits conçus dans l’Hexagone, traite de la désindustrialisation à travers l’exemple éclairant de GM&S de la Souterraine, sous-traitant de PSA et de Renault devenue l’un symbole des fermetures d’usines. Le journaliste – qui se met en scène dans la bande dessinée – donne une voix aux syndicalistes qu’il interroge avec bienveillance et met en regard les mutations de l’industrie avec les transformations de l’économie française, ce qui offre au lecteur une mise en perspective historique bienvenue. Sortie d’usine est le produit d’une enquête journalistique rigoureuse qui met en exergue les impasses du modèle productif français, le progressif désengagement de l’État ainsi que le cynisme des donneurs d’ordres de l’industrie automobile, et notamment PSA, qui ont sciemment étouffé l’établissement.

Benjamin Carle, David Lopez / Steinkis

Confrontés au risque de fermeture de leur entreprise, les salariés se battent pour obtenir des garanties de l’État et des repreneurs successifs afin de sauver un maximum d’emplois dans un département rural. Le dessin au trait de David Lopez se met entièrement au service de la narration et se concentre sur les personnages et les dialogues plutôt que sur les décors. Le dessinateur croque avec justesse les « gueules » de ces syndicalistes déterminés lesquels, loin de la caricature que certains médias en ont fait, souhaitent avant tout continuer à travailler et dénoncent un fait irréfutable : la soumission d’un fleuron industriel aux intérêts d’une finance internationalisées totalement déconnectée des besoins du site et de la région.

Benjamin Carle, David Lopez / Steinkis

En définitive, Sortie d’usine s’avère un reportage instructif qui séduira celles et ceux qui s’intéressent aux questions économiques et/ou aux combats syndicaux.