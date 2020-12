Donjon . Antipodes . Rubeus Khan - Joann Sfar, Lewis Trondheim, Vince - chronique BD

Résumé : Près de dix mille ans ont passé depuis les aventures d’Herbert et du Donjon. Une civilisation neuve a émergé des décombres de l’Apocalypse sur Terra Amata, industrielle et capitaliste, mais avec un héros, Robert, aux traits et caractère assez reconnaissable, comme un lointain descendant, qui pourrait bien sauver le monde ou le détruire à son tour…

Avec son introduction en forme de polar des années 50, sombre et violent, il était difficile d’anticiper une fin à la Pacific Rim un peu steampunk. Mais c’est toute la beauté de l’univers du Donjon, c’est que ceux qui y participent y mettent ce qu’ils veulent. Et l’on sent bien que le duo Trondheim/Sfar aux commandes est assez laxiste en la matière… Du coup, ce tome sur un ouvrier père de famille qui va tout perdre, finir en prison pour un crime qu’il n’a pas commis, se lancer dans une quête de vengeance en qualité de tueur pour la pègre (avec une acolyte incongrue et brutale), cela donne un tome bien violent, parfois "Tarantinesque", mais des péripéties sacrément emballantes. Ce Rubeus Khan mérite donc bien une suite, et une exploration plus en détail de l’héritage laissé par le Donjon dans ce monde où les usines polluent mais les démons guettent encore…

Joann Sfar, Lewis Trondheim, Vince / Delcourt

Le dessin de Vince, qui a déjà collaboré avec Trondheim dans L’Atelier Mastodonte et Density, se fond parfaitement dans cette ambiance d’enquête mafieuse et de revanche de classe. Les héros animaux, canard (évidemment), crocodile et ours semblent nous donner d’abord un Blacksad un peu caricaturé, mais la fin nous fait penser à un dessin animé des années 90, où on sentait que tout était possible (souvenez-vous des Biker Mice). De l’hémoglobine, de l’explosion, du robot géant, que demande le peuple ? D’ailleurs, les intérieurs, les extérieurs, les machines font l’objet d’une attention au moins aussi détaillée que les personnages, ce qui donne un univers une nouvelle fois riche et foisonnant.

Avec un scénario plus intrépide que l’Armée du Crâne et un monde peut-être plus novateur, ce Donjon Antipodes donne une belle impulsion à la série, réinventant des personnages, ce que Disney a eu un peu plus de mal à faire pour Star Wars…