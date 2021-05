Stuck Rubber Baby - Howard Cruse - la chronique BD

Résumé : A Clayfield, petite ville du Sud des États-Unis, dans les années 1960 il ne fait pas bon être noir ou homosexuel. Pour Toland Polk, jeune blanc dont la sexualité le tenaille, c’est grâce à des amis venant de tous les horizons que le sien va s’ouvrir, mais aussi se heurter à tout ce qui est mauvais dans la société américaine…

Chef-d’œuvre du roman graphique, paru dans les années 1990, traitant des années 60 mais emblème des luttes des années 2020, Stuck Rubber Baby est de facto une œuvre culte puisqu’elle traverse les époques et restera, vraisemblablement et malheureusement, toujours d’actualité. Témoignage fictif mais largement autobiographique, ce titre un poil vulgaire cache une triste réalité, celle d’une paternité non choisie, celle d’une immaturité liée à la difficulté de s’avouer son homosexualité. En effet, le héros livre sur lui-même des commentaires tantôt acerbes tantôt compréhensifs, avec quelques cases qui font des prolepses, souvent en début de chapitre mais pas que, jouant sur l’intensité d’une recherche autobiographique. Pourtant, il s’agit bien de fiction, encore que, puisque Howard Cruse avouait s’être inspiré de nombreuses histoires, anecdotes et faits réels qui ne l’avaient pas touché directement, mais vécus par des amis. Ainsi, les drames qui jalonnent ce deux cent cinquante pages sont glaçants car ils plongent dans les méandres d’un passé qui aspirent à la violence, un passé clivant qu’une partie de l’Amérique souhaite encore recréer aujourd’hui. Et c’est bien là le pire, c’est cette impression que pas assez de choses n’ont changé depuis l’écriture de cet ouvrage.

Stuck Rubber Baby / Casterman

Ce livre est gigantesque par son courage, son sujet et son dessin. Avec ses personnages aux traits arrondis, aux corps engoncés comme s’ils étaient tous trop larges pour leurs âmes, on sent que l’auteur a voulu à la fois incarner la maladresse et la balourdise, et étrangement les personnages les mieux dans leur peau n’ont pas cette forme, mais plutôt des mentons carrés et des nez aquilins. Le noir et blanc est ici sublimé, parcouru d’une multitude de tâches, qui s’agglutinent et s’agrègent petit à petit pour former des reliefs, des teintes, des motifs. La tâche n’est par ratage, elle est élevée au rang d’art.

Stuck Rubber Baby / Casterman

Performance rare, roman graphique incontournable, cette réédition du classique d’Howard Cruse éclaire une époque et a montré la voie à beaucoup d’autres, que ce soit ceux du monde de la bande dessinée ou ceux qui luttent pour les droits, sexuels, sociaux ou civiques du monde entier.