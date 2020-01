Ta vie d’endive - La critique du seule-en-scène

Résumé : Elle est ici au milieu des vieilleries et des souvenirs d’un appartement abandonné, pour honorer la mémoire de papa, parti il y a deux semaines à Pâques. Ce qu’elle souhaite par-dessus tout c’est raconter, partager avec qui veut l’entendre ces instants bons ou mauvais, tendres ou étrangers, drôles ou désarmants qui ont façonné leur histoire à eux et son présent à elle. Expliquer comment nos héros peuvent parfois devenir nos bourreaux, parler de rédemption, d’adieux... raconter une histoire d’amour réversible.

Notre avis : D’abord présenté en juin dernier, au Théâtre Paris-Villette, dans le cadre des F·R·A·P (Festivités, Rencontres et Arts Pluriels), Ta vie d’endive y avait fait forte impression, tant et si bien que, malgré la chaleur qui régnait à cette époque de l’année dans la salle où le spectacle se jouait, chacune de ses représentations affichait complet. Il faut dire que cette tragi-comédie musicale saisit le spectateur de la première réplique au dernier accord de piano.

De fait, contrairement à ce que son affiche pourrait laisser penser, cette nouvelle production n’est pas un one-woman-show comme, depuis que le stand-up est en vogue, notre époque en produit tant : écrit et interprété par Lucile Mennelet, mis en scène par Pauline Langlois de Swarte, Ta vie d’endive évite savamment tous les clichés du moment pour nous faire découvrir, de manière sincère et si touchante, l’intimité de la relation qu’entretiennent une jeune femme et son père malade - qui, du fait de son état de santé, se compare lui-même, avec la tendre auto-dérision qui caractérise le spectacle, à une endive.

Le dispositif est simple, pour ne pas dire minimaliste : un piano, un carton contenant quelques objets et un banjo. Et pourtant, en à peine une heure de spectacle, on passe plusieurs fois du rire aux larmes : il faut dire que le texte est tout à la fois sensible et juste, que l’interprète, multi-instrumentiste et polytalentueuse, alterne sans aucune peine jeu d’acteur et chant, et que la mise en scène confère à l’ensemble toute la retenue et l’émotion nécessaires lorsqu’on aborde un sujet si personnel, et, en même temps, si universel.