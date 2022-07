The Abandoned Empress T.1 - Yuna, Ina - La chronique BD

Résumé : Aristia était destinée à épouser le prince héritier. Sa vie semble toute tracée, jusqu’à l’irruption d’une visiteuse venue d’une autre dimension, qui a pris sa place dans le cœur du prince et sur le trône. Désormais persona non grata, elle s’interroge sur sa destinée...

Critique : Lorsqu’un élément narratif devient attendu, c’est qu’il commence à s’inscrire dans une tradition. Pour lui conférer une certaine originalité sans le dénaturer, quoi de mieux qu’une inversion, qu’un détournement, qu’un point de vue différent ? Pour l’isekai, ce genre de la fantasy qui voit un personnage de notre réalité projeté par accident dans une dimension où chevaliers, magie et royaumes fourmillent, il fallait donc se mettre dans la peau d’un personnage de la dimension visitée. Et en choisissant un personnage secondaire, une jeune fille à la carapace rigide qui est tapie dans l’ombre, le cœur brisé et la vie bouleversée. Cependant, la trame ne s’arrête pas là, elle va même se complexifier dès la mort (rapide) de l’héroïne, qui va être réincarnée par une divinité qui protège pourtant celle qui a été amenée là. Ainsi, en se concentrant sur les autres familles nobles, c’est un cercle élargi et fascinant qui s’étale petit à petit, l’héroïne voulant changer son destin.

© Delcourt / Ina

Dans ce webtoon haut en couleurs, on notera avant toute chose le soin accordé aux costumes. Le thème de ce monde fantasy repose sur des chevaliers, entre mousquetaires et affiches rétro de Castlevania. Les couleurs de cheveux originales viennent quant à elles matcher les blasons et les plastrons des grandes familles. Très vite, une routine s’installe dans ce cadre de plus en plus familier : on revient même en arrière dans la vie de l’héroïne avec plaisir lorsqu’elle rencontre les différentes familles, une par une pour ne pas trop effrayer le lecteur, amenant un sentiment de sécurité qui avait été mis à mal par les premiers chapitres.

© Delcourt / Ina

En inversant le point de vue du héros /narrateur, cet isekai a trouvé son originalité et l’impose d’une fort belle manière, donnant un premier tome fort intéressant et plutôt agréable à l’œil.