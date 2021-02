Vlad Draculea . T.1 - Akiyo Ohkubo - la chronique BD

Résumé : Au cœur des royaumes balkaniques du XVe siècle, celui de Valachie fait partie de ceux qui subissent les influences, hongroises d’un côté, ottomane de l’autre. Otage longtemps de ces derniers, le jeune prince Vlad arrive donc en terres minées par les nobles locaux et les tensions des frontières. Il va devoir manœuvrer habilement pour ne pas laisser s’échapper son cou ou sa couronne…

Pas besoin d’être érudit pour comprendre que Akiyo Ohkubo a dû faire un travail de recherche appliqué, et non faire appel à sa fantaisie, pour construire l’intrigue de ce Vlad Draculea. En effet, c’est l’homme au cœur de l’Histoire qui intéresse l’auteur, et pas le vampire au cœur de la légende. On est donc loin de Castelvania, et plutôt Game of Thrones ou les Piliers de la Terre pour l’influence et le genre, avec, là encore, la fantasy en moins.

Comprenez que l’entraînement des soldats et leur ravitaillement importe plus ici qu’une charge héroïque du général, que l’intendance d’un palais se règle en tractations dans les alcôves et non dans le sang de la salle du trône, qu’il n’y a ni romance, ni scène épique, en tout cas dans ce premier tome. Faisant preuve de davantage de prudence et de patience plutôt que d’audace et de fierté, Vlad Draculea montre toute son intelligence par des choix stratégiques qui – spoiler alert – se révèlent pour l’instant payant à chaque fois. Ces choix s’expliquent avant tout par son éducation auprès des Ottomans, par sa faculté à intégrer des données économiques, politiques et sociales à chacune de ses positions. Une histoire pleine de maturité et de manœuvre que l’on pourrait lire aussi bien au collège qu’à Sciences Po.

Akiyo Ohkubo / Soleil

Le dessin d’Ohkubo n’est pas en reste. Il livre un Vlad adolescent (car c’est son âge véritable) ténébreux et aux traits fins, stoïque à tout moment façon Albator, presque féminin sur certains plans. S’ajoute aussi une fragilité du physique qui semble refléter la fragilité de la position de ce souverain installé là suite à l’assassinat de son père, traître pour tout le monde, qui rumine et dissimule en même temps sa vengeance. Si les autres personnages sont, au bout d’un moment et malgré les flashbacks, aisément reconnaissables, certains disparaissant assez vite, c’est surtout le décor qui interpelle par son aspect réaliste. Bâtisses rugueuses, routes piteuses, ornements discrets valorisent cette immersion dans une Valachie, province certes passage de marchands mais qui n’a pas la prestance des Constantinople, Vienne ou Varsovie de son siècle.

Akiyo Ohkubo / Soleil

Sombre histoire mais adaptation lumineuse, Vlad Draculea est un exemple de réussite de l’intérêt des japonais pour l’Europe, et aussi un sujet légendaire qui n’empêche pas de faire une œuvre réaliste, à l’instar d’Hermann notamment.