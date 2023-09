The Unnamed : Junkyard Joe – Geoff Johns, Gary Frank - la chronique BD

Résumé : {The Unnamed : Junkyard Joe} nous plonge en 1972, pendant la guerre du Vietnam. Morrie « Gadoue » Davis part avec son unité en mission dans la jungle, où un jeune nouveau bien silencieux leur a été affecté. Tous rêvent de rentrer au pays, mais le sort en a décidé autrement. La petite troupe de GI tombent dans une embuscade. Contre toute attente, ils seront sauvés par ce jeune mais vont faire une étrange découverte…

Critique : Cette histoire démarre pendant la guerre du Vietnam mais fait un saut dans le temps et se poursuit à notre époque. Nous retrouvons Morrie Davis, devenu l’auteur à succès d’un comic strip appelé « Joe la Ferraille », histoire d’un robot qui aide des jeunes appelés pendant la guerre contre les Viets ! Cette mise en abyme a un rôle dans la BD. En effet, nous retrouvons Davis quand il prend sa retraite et se referme sur lui alors que de nouveaux voisins aménagent et veulent se lier. C’est à ce moment là que Davis, au bout du rouleau, va recevoir une visite inattendue…

Nous n’en dirons pas plus. Ce récit étonnant mêle plusieurs histoires, celle de Morrie Davis, celle de Joe, l’ancien compagnon de guerre de « Gadoue », mais aussi celle de la famille Munn, frappée par le décès de la mère, dont le père et les trois enfants ont du mal à se remettre. À côté de cela, les auteurs abordent aussi le retour du conflit, la réintégration des soldats et, bien sûr, présente un beau combat homérique du bien contre le mal, puisqu’on est dans un comic de super-héros. Sans oublier le conte de Noël, car ce récit se passe fin décembre et ce choix n’est pas innocent non plus.

Et, comme tout bon conte de Noël, l’histoire se finit bien. Mais même si elles sont un peu attendues, les évolutions psychologiques des personnages renforcent cette histoire. Car le côté lutte super-héroïque est traité assez rapidement. Bien sûr, un petit cliffhanger à la fin vous indiquera que l’histoire n’est pas terminée, qu’elle fait partie d’un grand tout, un nouveau multivers autour de héros inconnus.

Notons le beau dossier final où les différents auteurs parlent des membres de leur famille qui ont connu la guerre et livre, en un court billet, souvenirs émouvants mêlés d’histoire.

Le dessin réaliste de Gary Frank est un plaisir. Il effectue un travail minutieux, qui joue sur les aplats de noir mais en ajoutant également quelques hachures pour accentuer les volumes, dans les visages et les décors. À nos yeux, le dessin a certes un côté un peu figé, conséquence normale du côté réalisme et de l’absence de trait de mouvement, mais les poses des personnages apportent de la vie, autant dans les scènes d’action que dans les regards. Car le talent de Gary Frank est bien de faire naître l’émotion dans les yeux, les expressions, de tous ces gens qui gravitent au tour de Joe. Et même le visage fixe de Joe parvient à exprimer des émotions.

Les couleurs de Brad Anderson amplifient le tout. La jungle verte, oppressante, la ville dans la nuit, la maison de Morrie, autant de décors et de lieux différents qui prennent vie aussi grâce à la couleur.

The Unnamed : Junkyard Joe est un conte de Noël curieux, une histoire complète mais qui se présente comme la partie d’un tout, un récit de super-héros où l’action brute pèse peu devant les rapports psychologiques entre les personnages. Bref, une BD étonnante, à découvrir.