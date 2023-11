Tif & Tondu intégrale T.6 : 1968-1972 - Tillieux, Will - la chronique BD

Résumé : Quatre albums sont réunis dans ce nouveau tome intégrale : {Tif et Tondu contre le Cobra, L’Ombre sans corps, Le Roc maudit} et {Sorti des abîmes}, pour retrouver un duo d’enquêteurs parmi les plus connus.

Critique : La réédition intégrale des aventures de Tif et Tondu continue avec un sixième exemplaire et quatre nouveaux albums. Fait majeur de la saga, le dessinateur originel Maurice Rosy est remplacé par un autre Maurice, Tillieux en l’occurrence. Durant cette période (1968-1972), de petites révolutions guettent donc cette série à succès, mêlant enquêtes, action et un peu d’humour. Côté scénario et ambiance, la principale attraction réside dans le personnage de la Comtesse "Kiki", qui deviendra emblématique. Symbole d’une époque qui change, elle représente certes une vision qui serait désormais attaquée, car stéréotypée, mais pour l’époque elle sensualise une histoire, et tout un paysage de la BD franco belge, qui ignore assez farouchement la gent féminine. Elle ouvre la voie à des héroïnes comme Yoko Tsuno, faisant entrer des femmes fortes et belles, notamment au côté des deux héros peu charismatiques ou sexy que sont Tif et Tondu.

Tillieux, Will / Dupuis

Côté dessin, le style de Maurice Tillieux s’inscrit dans la continuité de Rosy. Il s’agit avant tout à l’époque de ne pas choquer les lecteurs, les scénaristes étant tout puissants sur leurs œuvres. Toutefois, s’appuyant sur les talents de Tillieux, Will muscle son action, développe certaines scènes, notamment celles de course poursuite en voiture. Les engins motorisés, les sensations sur l’asphalte, les aléas de la route sont sublimés, pouvant même inspirer le cinéma qui lancera cette mode des années plus tard.

Tillieux, Will / Dupuis

Sixième tome solide, où Tillieux prend la relève et Will introduit quelques évolutions notables, l’intégrale de Tif et Tondu reste ainsi un must have de la bande dessinée franco belge.