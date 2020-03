Un auteur de BD en trop – chronique BD

Résumé : Daniel Blancou écrit et dessine cette histoire qui constitue une belle mise en abyme du monde de la BD. Daniel est-il un avatar de Daniel Blancou ? Cette question est-elle importante ? En tout cas, certaines situations sentent le vécu, fictionnalisé ou non.

Critique : Un auteur de BD en trop met en scène un héros, comme vous et moi, très humain et vraiment attachant. Daniel a décidé de vivre de la BD. Il publie des BD documentaires ou reportages sur des sujets de fond très pointus, comme les difficultés du commerce des chenilles alimentaires en Centrafrique. Si, si, vous avez bien lu. Du coup, en festival, le public n’est pas forcément au rendez-vous pour des folles séances de dédicaces. A côté de cela, Daniel donne des cours dans des écoles de BD, telle l’Iconoplaf. Toute ressemblance avec une école existante ou ayant existé n’est bien sûr pas purement fortuite, pensons-nous. Bref, Daniel galère et la découverte d’un jeune talent en la personne de Kévin, qui n’est pas intéressé par la BD, va lui donner une idée – pas forcément très bonne - : et pourquoi ne pas utiliser les planches de Kévin, tout bonnement géniales, pour atteindre la gloire ? D’autant plus si le jeune n’est pas intéressé.

Bon, nous avons raccourci le cheminement, car des situations comiques s’enchaînent sur cette toile de fond dramatique, mais vous avez la trame. Au-delà du combat psychologique qui oppose Daniel à ses peurs – et si je suis découvert, et si ça marche, alors que cette histoire n’est pas vraiment moi, etc. -, ce volume dense propose un bel aperçu du monde de la BD. Un aperçu où l’on en prend tous un petit peu pour notre grade. Daniel en premier lieu, bien sûr, obligé de trouver un moyen de s’en sortir financièrement, allant jusqu’au vol de planches, mais aussi les festivaliers, les festivals, les éditeurs, les collègues de la BD, les intervenants dans les écoles de BD, le grand public, les médias, les écoles d’art... Bref, tout le monde.

Mais toujours avec un humour à la limite de l’absurde, qui détend l’atmosphère et ne transforme pas l’histoire en récit à charge contre la BD. Le rire est au rendez-vous, un rire joyeux et pas cynique, car il repose autant sur les personnages que sur Daniel coincé et même embourbé dans son mensonge face aux gens qu’il rencontre.

Le dessin est aussi une vraie réussite. Si Daniel le héros ne sait pas comment mener sa BD à son terme, ce n’est pas le cas de Daniel Blancou, l’auteur. Les personnages stylisés, l’emploi de trames, les couleurs vives et éclatantes, donnent à cette BD un aspect pop art qui éclate dès sa couverture.

Les compositions des planches mélangent de petites cases avec de grands dessins, faisant sauter les contours, posant des fonds de décor ou de couleur, jonglant habilement entre les trames et l’absence de trames, créent une ambiance baroque, mais éclatante.

Daniel et ses blagues qui tombent toujours à l’eau, suivi par ce canard jaune, restera longtemps dans nos mémoires.

A travers cet album, Daniel Blancou effectue donc un double travail narratif et graphique qui et un régal pour le lecteur.

Un auteur de BD en trop est une BD drôle, une parodie du monde du neuvième art, par l’intermédiaire de l’histoire douloureuse d’un auteur qui tente un détournement de planches. Plaisir de lecture, régal graphique. Daniel Blancou nous offre un récit vibrant de vie, d’humour et de talent.