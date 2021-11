Glenn Ganges dans le flot des souvenirs - Kevin Huizenga - la chronique BD

Résumé : Au cours d’une longue nuit d’insomnie, la faute au café et à un livre passionnant sur les recherches scientifiques, Glenn Ganges se retrouve à se remémorer les événements marquants de son couple, des journées déjà-vues, des projets avortés et un temps dilaté à l’infini...

Il y a quelque chose de surréaliste dans ce roman graphique qui enchevêtre les pensées, superpose les impressions et décortique les rêves. Imprégné d’une conscience scientifique, d’un passif de jeu vidéo et de querelles familiales actuelles, ce récit est toutefois un dépassement de ce courant littéraire, totalement 2020 plutôt que 1920. Dans le thème même, le rêve étant un objet de prédilection de la littérature romanesque, le traitement est inversé, les points de vue renversés. On est bien dans la tête de ce jeune quadra nommé Glenn, mais la narration fond, se dilue, s’engouffre pour prendre de la distance, puis s’incorporer dans les méandres du cerveau, d’une page à l’autre. On navigue d’une illusion à un souvenir, avant d’y revenir, et si le lecteur doit prendre la mesure au début de ces chapitres incongrus, il y puise ensuite une matière proche de la réflexion psychologique, celle que tout le monde peut ressentir, les questions existentielles (que la génération Millenial a bien mis en avant) sur l’oreiller, où la nuit ne porte pas conseil mais dérange plutôt. À la fin de ce roman graphique, on est donc non plus déboussolé, mais bien rassuré, de voir que d’autres peuvent éprouver la même chose, et que finalement, une insomnie peut amener à une belle création.

© Delcourt / Huizenga

Cette création est éminemment graphique, comme le suggère le type de bande dessinée. Pourtant, avec sa tête de personnage tout droit sorti de l’univers d’Hergé, le monde bicolore dans lequel il évolue, rien ne semble annoncer une œuvre de maître. La répétition de certaines cases va d’ailleurs dans ce sens, mais, pourtant, avec ses scènes de bataille de jeu vidéo ou d’une vision d’un monde à créer, le côté surprenant s’invite, s’intègre et s’impose dans cet album. Sous un abord lisse et assez simple, ce côté changeant, presque fluide, démontre que le graphisme n’a pas besoin de grand chose pour exister, et, encore mieux, se révéler.

© Delcourt / Huizenga

Fort et fin, ce voyage dans la tête de Glenn Ganges est peut-être une odyssée assez formidable car dans l’air du temps, celle de l’esprit plutôt que la mer, dans un fleuve Ganges qui n’est pas prêt de se tarir...