Un film de confinement réalisé par Martin Scorsese et diffusé ce soir sur BBC 2

News : Martin Scorsese a réalisé un film de confinement chez lui, diffusé aujourd’hui en exclusivité mondiale à 19h, sur les chaînes britanniques BBC Two et BBC iPlayer.

Interrompu comme d’autres metteurs en scène dans la préparation de son prochain long métrage, Killers of the Flowers Moon, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, le cinéaste a signé un court film officiellement présenté comme « exclusif et très personnel » qui, d’après Time Out, sera diffusé ce soir dans l’émission finale de la série « Lockdown Culture With Mary Beard » sur BBC Two.

Scorsese l’a lui-même présenté dans des termes plutôt sibyllins : « Ce que j’espère pour le futur, c’est de pouvoir ancrer en moi ce que les circonstances m’ont forcé à apprendre. Il s’agit de l’essentiel. Les gens qu’on aime. Pouvoir prendre soin d’eux et être avec eux autant que possible. »

Si ces phrases laissent penser à une production intime, d’autres informations livrées par Variety évoquent la figure tutélaire d’Hitchcock.

Pour en savoir plus en voyant le film, rendez-vous à 19h sur la BBC Two ou BBC iPlayer, ce soir, si vous avez accès à ces chaînes.