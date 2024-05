L’esprit Coubertin - Jérémie Sein - critique

Résumé : Après dix jours de compétition, les Jeux sont un fiasco pour la délégation française qui ne parvient pas à gagner de médaille d’or. Tous les espoirs de titre reposent désormais sur Paul, champion du monde de tir mais athlète immature et pas très malin. Alors que la compétition approche, il est contraint de partager sa chambre avec un nageur qui semble plus préoccupé par les tentations extra-sportives du village que par sa course.

Critique : Paul est un champion de tirs hors pair, sauf qu’il a raté sa place aux Jeux olympiques depuis douze ans à cause d’une vilaine mononucléose infectieuse que sa coach lui a filée puis de la Covid-19. Paris, cette fois, c’est bon pour lui et il s’embarque pour une aventure où autant dire que l’équipe de France est au bord du chaos. Tous les champions se font éliminer les uns après les autres, et il ne reste que lui pour sauver l’honneur de notre pays, avec peut-être la championne tricolore de montée à cheval.

L’esprit Coubertin emprunte son titre à une maxime du célèbre sportif par laquelle le plus important n’est pas de gagner mais de participer. Autant dire qu’elle est clairement dans la tête des champions, à l’exception de Paul qui semble déterminé à remporter la médaille d’or. Tout le film se passe dans la future résidence des sportifs à Saint-Denis où d’ailleurs on aperçoit bien des cloisons à terminer et les meubles sont enveloppés d’un filet de plastique pour les protéger de la poussière. Les jeunes gens s’adonnent moins à l’entraînement qu’à des fêtes alcoolisées ou des rapports sexuels à répétition. Notre protagoniste partage sa chambrée avec un nageur et il faut dire, c’est là que commence véritablement la faute de goût de Jérémie Sein. En effet, tout part à vau-l’eau à ce moment, sans qu’on ne comprenne vraiment pourquoi ce gars d’une autre équipe internationale, le Vanuatu en l’occurrence, se retrouve avec les Français, et surtout pourquoi il a été sélectionné. On comprend que l’humour potache peut s’autoriser tous les écarts certes, mais pas au point de proposer des personnages moins caustiques que ridicules.

Heureusement, L’esprit Coubertin n’est pas long. Cela aide à digérer des farces très peu drôles, et à l’inventivité assez douteuse. Jérémie Sein s’amuse, c’est vrai, il ne se prend surtout pas au sérieux. À la limite, on est tout à fait prêt à entendre que l’humour convoqué correspond peut-être à une certaine génération et qu’il n’est pas accessible à tout le monde. Car le réalisateur a déjà fait ses preuves sur les écrans de télévision où il excelle dans l’art de la série. On ne peut donc absolument pas lui faire le procès de la maladresse d’un premier film au cinéma. Il assume clairement un style débarrassé des scories du cinéma bobo à la française, pour un ton joyeux, décontracté et désinhibé.

L’humour ne justifie pas des personnages aussi absurdes. Ils sont dénués de toute forme d’intelligence, et risquent même de sombrer dans des représentations assez stéréotypées. On se demande la motivation qu’Emmanuelle Bercot a trouvée en se plongeant dans la peau d’une coach ratée assez limite dans son rapport avec les jeunes sportifs. Son jeu, comme celui de ses collègues, s’arrête à des traits de comportement caricaturaux, qui enlèvent toute forme de complexité à sa personnalité. On peut toutefois comprendre que la complexité intéressait moins Jérémie Sein que faire un film drôle, direct et sans nuance.

L’esprit Coubertin est peut-être un film destiné à la jeune génération. En tout cas, nous serons passés à côté d’un humour assez grossier, qui n’encouragera pas les spectateurs à espérer des Jeux olympiques parisiens de qualité.