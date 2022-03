Un Grand Bourgogne oublié T3, Douze bouteilles à la mer – Manu Guillot, Hervé Richez et Boris Guilloteau - la chronique BD

Résumé : "Un Grand Bourgogne oublié T3, Douze bouteilles à la mer" nous permet de retrouver Manu, viticulteur bio dont la femme reçoit en héritage de son grand-père une caisse de douze bouteilles marquées d’un B et datant de plus de deux siècles. Manu est intrigué, mais il a d’autres chats à fouetter,. En effet, suite à l’annonce du Brexit, il vient de perdre tous ses acheteurs anglais !

Critique : Une nouvelle aventure sous la forme d’une enquête complète, comme dans les deux tomes précédents. Mais cette fois-ci, c’est un autre type de boisson que nous fait découvrir Manu, à savoir le madère, célèbre vin du Portugal. Et pas n’importe lequel...

Ce récit entre humour et investigation, nous permet de découvrir d’autres grands noms du monde de l’œnologie. Même si les histoires sont fictives, ce sont des personnages réels de l’univers du vin qui sont mis en scène pour aider Manu dans ses enquêtes.

Et bien sûr, l’album ne serait pas complet sans de nombreuses dégustations, où nos héros régalent leurs papilles de saveurs qu’on peut qu’imaginer. En effet, combien d’entre nous peuvent se vanter d’avoir goûté un vin de 1802 ?

Mais l’enquête ne sera pas de tout repos pour notre héros qui va devoir sortir de son village et même quitter la France pour aller au nord, au sud, afin de percer le secret de ces bouteilles marquées d’un B. La résolution du mystère laisse rêver et en surprendra plus d’un.

Nous retrouvons également la famille de Manu, sa femme, au caractère bien trempé – il faut au moins ça pour gérer la passion vinicole, parfois débordante, de son mari – et son frère, lui aussi dans le vin.

Toute cette galerie de personnages est tendrement représenté par Boris Guilloteau. Son trait doux met en scène une flopée de fondus de vin, tirés du réel. Bien sûr, il y a des gens purement inventés, comme Domnuill.

Le travail des couleurs se résume à une belle exploitation des gris et à cette magnifique idée de n’utiliser la couleur que pour nous faire percevoir les arômes des vins. Cette astuce graphique est totalement esthétique, et surtout, elle a le mérite de mettre l’eau à la bouche dès qu’une bouteille est ouverte.

La bonne humeur de Manu, ses aventures incroyables, les arômes persistants après avoir tourné la page... on ne rêve que d’une chose, s’asseoir à la table du protagoniste, l’écouter nous parler de ses grandes bouteilles, et surtout, les savourer avec lui.

Un Grand Bourgogne oublié T3, Douze bouteilles à la mer nous offre une enquête à la recherche de la clé du mystère de ces bouteilles qui ont plus de deux siècles. Nous retrouvons avec plaisir les personnages de cette série, et ce Grand Bourgogne oublié ne pourra que donner envie d’aimer le vin.