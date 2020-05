Les Fondus de voiture de collection . T1 – chronique BD

Résumé : Les Fondus de voiture de collection T1 nous ramène aux côtés de Thierry, Piang, Karine et toute la clique des Fondus. Pour leurs nouvelles aventures, ces passionnés hors norme ont jeté leurs dévolus sur les voitures de collection.

Les Fondus reviennent donc une nouvelle fois. nous vous en avions parlé précédemment dans notre chronique sur les Fondus de bière.Toujours sous la forme de gags en une planche, ils se lancent à corps perdus dans cette nouvelle passion, les voitures de collections. Les gags s’enchaînent et on retrouve notre bande de copains dans des situations diverses et variées. Comment cette encombrante passion empiète sur leur vie de famille, leur vie de couples, comment font-ils pour ne pas se faire fourguer de vieux tacots sans intérêt ? Autant de questions qui trouveront réponse au travers de ces pages. En plus de cela, vous récupérerez au cours de la lecture quelques infos sur ces véhicules du siècle dernier. Nos collectionneurs n’ont pas de limite, de la Ford T à la Renault Alpine, tout les intéresse !

Les gags de Cazenove et Richez parviennent à se renouveler et nombreux sont ceux qui font mouche et vous feront rire.

Les passionnés de vieilles voitures tireront sans doute plus de plaisir à cette lecture, ayant les références nécessaires.

Christophe CAZENOVE, Hervé RICHEZ, BLOZ, Pierre SCHELLE / Bamboo

Bloz dessine ces personnages et leur conserve toute leurs caractéristiques. On reconnaît rapidement Thierry, Piang et leurs acolytes. De plus, Bloz dessine ces belles voitures anciennes. Les amateurs les reconnaîtront sans peine. Les personnes plus âgées aussi, en se rappelant, comme Thierry à un moment, leur jeunesse dans ces voitures, les vacances sur les routes d’été. Recueil d’humour, mais aussi d’une certaine nostalgie pour ces voitures. Une nostalgie que les auteurs parviennent à nous faire ressentir discrètement au détour d’une case.

Les Fondus de voiture de collection T1 est une série avec d’anciens personnages récurrents, ceux du gang des Fondus, orientés vers une nouvelle collection. Une BD qui relance les aventures de ces personnages sympathiques.