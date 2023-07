Un loup pour l’homme - Valérie Vernay, Mathieu Reynès - la chronique BD

Résumé : Dans les années 1920, la propriété de Léopold Baron est florissante, et c’est un père de famille et un propriétaire dur, exigeant, n’hésitant pas à agresser une de ses employées. Mais la jeune fille de cette dernière pourrait bien causer sa perte...

Critique : Homo homini lupus est : cette célèbre maxime latine, qui nous vient de Plaute et que Montaigne avait plutôt retranscrite, ne cessera jamais d’être d’actualité. Car oui, en 1920 ou en 2020, l’homme n’a pas encore cessé d’être un loup pour l’homme. Le duo Reynès/Vernay s’attèle donc à l’actualisation de cette phrase avec ce qui ressemble à un drame fantastique associé à un conte moderne, sorte de mélange réussi entre Mauriac et Servais, avec un soupçon de Giono. L’ambiance de ce récit oscille en effet entre un pathétique sobre, une histoire de famille, de vengeance, des cœurs comprimés et des chasses métaphoriques, mais aussi un fantastique qui porte bien son nom, car il ne se révèle que tardivement, explosant dans un bouquet final assez éloigné des tensions du début. Au milieu, une enfant qui a appris à grandir en communion avec la forêt, avec les animaux et les arbres, un lien déjà perdu au début du XXème siècle par tous, et qui ne fait que refléter les lacunes face à la nature qu’ont pris les membres d’une société humaine pourtant encline à une violence latente ou dissimulée. Entre péripéties de taverne avinée, de vagabondage nocturne et des chambres à coucher, Un loup pour l’homme inspecte avec exactitude, et malgré le côté surnaturel, la vraie nature des gens.

© Dupuis / Vernay

Pour ce faire, le crayon de Valérie Vernay semble ausculter, à travers des premières pages très réalistes, ce qui se passe en apparence, avant de couper à coups de scalpel sous la couche superficielle et arriver, au final, à faire tressauter les tripes de ses personnages. C’est lorsque la colère, la jalousie ou la haine paraissent que le dessin prend une tournure fantastique, et la maîtrise des émotions graphiques reflète bien les choix voulus pour cette œuvre : rendre compte, dramatiser, catharsiser toute un aspect de personnalité pour le rendre évidemment plus fort, plus puissant, mais pas forcément moins réaliste.

© Dupuis / Vernay

Drame qui va jusqu’au bout de son titre, proposant une expérience originale – quoique mélange d’éléments connus comme la lycanthropie ou la vie en forêt –, ce titres est à même de plaire à beaucoup d’amateurs d’histoires surnaturelles mais terriblement réelles.