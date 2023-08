Underwater - Clément Panchout - critique de l’album

Critique : Clément Panchout compose, à Lille, principalement pour des jeux vidéos. En juin 2023, il a sorti son premier album d’ambiance, consacrée à la vie sous-marine, « Underwater ». Habitué aux ambiances sonores, il propose une œuvre sensorielle, dont les notes glissent à l’écoute comme des gouttes sur la peau. Ce n’est pas un voyage sous l’eau, c’est une succession de photographies d’un monde à la fois connu et mystérieux, foisonnant et délicat, menacé et pourtant paisible. Ces ambivalences spécifiques au monde sous-marin, passion du compositeur, sont ici retranscrites dans douze titres, où l’émerveillement se ressent à travers les créations des synthétiseurs, travaillées pour rendre compte de la richesse du monde dans lequel nous sommes transportés.

Les titres ne constituent pas un voyage linéaire, on peut écouter indépendamment chaque morceau. La première piste est clairement un passage : Leaving Land évoque avec lenteur et délicatesse la disparition de la terre ferme pour rejoindre les profondeurs. L’humain (le marin ?) figure peu dans cette déambulation sonore : il est présent dans le titre Lonely sailor, avec l’apparition de la guitare, tel qu’elle pourrait être jouée par un cow-boy solitaire sur les flots. On retrouve les cordes pincées dans la dernière piste, Nothing left qui ne se réfère plus à la solitude, mais à la montée des eaux emportant tout sur leur passage. L’homme n’y est certainement pas étranger et il peut justifier ce rappel.

Ce qui étonne à l’écoute, c’est le travail de la diversité. Comme pour mieux rendre la richesse du monde sous-marin, aucune piste ne ressemble à une autre, les détails sont nombreux, malgré l’absence de variétés d’instruments. L’écoute des pistes se suffit à elle-même, on peut y retourner sans risque de lassitude : l’oreille peut s’accorder à des effets différents à chaque fois. Selon l’inspiration, on s’imaginera la lumière, l’angoisse, la curiosité ou encore la sérénité. Mais c’est bien l’image visuelle qui domine dans cet album, laissant un peu de côté les affects. La composition est fidèle à l’ambiance de ce monde sous-marin, sans parvenir à en libérer les émotions. La sensation est là, mais reste fugace, sans doute en raison d’un manque d’unité dans les couleurs musicales. Toutefois, ce n’était pas le but de l’auteur, qui revendique un album d’ambiance et remplit dès lors sa mission.

L’œuvre réussit à nous plonger dans l’univers qu’il décrit, sans pour autant servir de guide à ce qu’il montre. À notre imagination de faire le reste, en multipliant les écoutes et en ouvrant une à une les pistes comme autant de portes de découvertes possibles.