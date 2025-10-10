Une histoire inédite du tatouage – Matt Lodder - critique

Résumé : « Une histoire inédite du tatouage » remonte au seizième siècle pour situer l’apparition du tatouage en occident. Il met de côté les marins et les forçats et raconte comment les nobles effectuant le voyage en terre Sainte se faisaient tatouer sur le bras la date de leur périple et une image du Christ en croix comme preuve de leur pèlerinage, puis déroule l’histoire de cet art.

Critique : Le tatouage a une histoire paradoxale. Il est de plus en plus présent dans la société, mais pendant des décennies, on l’a considéré avec méfiance, voire rejeté. Sa pratique a été interdite à New York durant des années, il y a eu des descentes de police et des procès intentés pour tatouage sur mineur... Mais à côté de cela, le développement des styles, la qualité artistique croissante, les techniques de plus en plus hygiéniques et le passage des petits lieux aux salons ayant pignon sur rue rendent cet art populaire.

C’est en gardant à l’esprit ces deux pôles, crainte et attraction, que Matt Lodder a mené ses recherches. Dès l’introduction, il définit un axe : ne pas mettre l’accent sur les tatouages de marins et de forçats, déjà bien connus, aller chercher ailleurs de nouvelles informations.

Matt Lodder se limite au tatouage dans les pays occidentaux. Il met de côté l’Asie et les îles du Pacifique et n’en parle que pour raconter comment les motifs et techniques de ces contrées sont arrivés en Europe. Il s’intéresse à l’Angleterre, ainsi qu’aux États-Unis, évoque d’autres pays comme l’Australie, la France, les Pays-Bas ou encore la Suisse, même s’il privilégie le monde anglo-saxon.

L’auteur présente les premiers tatoueurs officiellement reconnus, la naissance des clubs nationaux et internationaux, les livres anciens traitant du sujet et, bien sûr, les écoles et les styles de tatouages.



Portrait de Heinrich Wilhelm Ludolf

Copyright akg-images, Pyramyd Edition 2025

Pour mieux prendre conscience des vastes possibilités de cet art, de nombreuses photographies accompagnées de légendes explicatives mettent en avant les personnes tatouées, différents flyers et prospectus historiques, ainsi que des flashes, ces modèles à l’encre et à l’aquarelle réalisés sur feuille pour présenter des motifs prêts à tatouer. Matt Lodder aborde aussi les liens et les oppositions avec le piercing.

Le livre traite de façon chronologique son essai. Du point de vue des images, le noir et blanc laisse donc place à la couleur au fil des décennies. On voit également les tatoueurs et les tatoueuses en action, car les femmes, même si elles ne sont pas nombreuses, sont présentes dans ce recueil, qu’il s’agisse d’artistes historiques ou encore de modèles réputés.

Une histoire inédite du tatouage offre une belle vue d’ensemble sur l’évolution, la réception de cet art par les médias et le public, sur ses artistes majeurs et surtout sur l’incroyable diversité de styles à laquelle on est arrivé au vingt-et-unième siècle. La dernière question reste posée : quelle pourrait bien être la prochaine innovation du tatouage ?