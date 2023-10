Voleuse - Lucie Bryon – la chronique BD

Résumé : Arriver à l’heure au lycée et étudier ? Très peu pour Ella. Ce qu’elle aime ? Regarder à la dérobée la douce et mystérieuse Madeleine. Et bien sûr, faire la fête. Un peu trop, même. Un matin, la gueule de bois est carabinée, son lit est jonché d’objets luxueux ne lui appartenant absolument pas. Et Madeleine sonne à la porte. Les choses s’emballent. Les deux adolescentes se trouvent embarquées dans une aventure digne d’un film noir et rose bonbon, qui les entraînera, tout au long de l’année scolaire, de soirées en amphis, de révisions en costumes de scène. Elle en apprendront beaucoup l’une sur l’autre, et sur ce qu’est être deux.

Critique : On suit avec plaisir les aventures de ces jeunes filles si attachantes. Le récit brosse tendrement les questionnements adolescents et les balbutiements d’une relation lycéenne, ponctué d’aventure inattendue qui dynamise l’ensemble et apporte une subtile touche comique. Entre rythme et douceur, le dosage est parfait.

Le noir et blanc, associé à un camaïeu pastel soigné des trois couleurs primaires, vient encore adoucir un graphisme déjà tout en rondeur, sobre et fluide. Cela n’empêche pas l’autrice d’offrir une grande variété dans la mise en page, notamment dans la taille et l’enchaînement des cases. Le style graphique clair, centré sur l’essentiel, permet de se concentrer sur le ressenti des personnages, de conserver un rythme soutenu dans les moments cocasses, quasiment comme le ferait une comédie.

Lucie Bryon – Éditions Sarbacane

On salue le traitement subtil et tendre de la romance entre deux lycéennes, qui permet de franchir un nouveau cap dans la représentation des amours lesbiennes en bande dessinée, puisque Lucy Bryon choisit de ne parler ni du coming out, ni du coming in : la relation est là, tout simplement.

En bref, un roman graphique drôle et distrayant, prenant même. Une lecture tendre et réconfortante qui peut évoquer l’œuvre de Tillie Walden (Spinning) et confirme la naissance d’une autrice. Un récit à mettre entre les mains des pré-ados et young adults amateurs d’humour. Bien que n’étant pas la cible, nous avons grandement goûté ce moment tendre et réconfortant.