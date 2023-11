Walking Dead Clémentine t. 1 - Tillie Walden - La chronique BD

Résumé : Clémentine est une rescapée, qui a choisi de quitter son refuge malgré son handicap pour se trouver. Sur la route, des rencontres, zombies et autres survivants, vont la conduire vers un projet utopique de construction en montagne...

Critique : En déléguant une série complémentaire de son succès Walking Dead à Tillie Walden, Robert Kirkman a eu une brillante idée. Cette dernière, en prenant le personnage créé par le jeu Telltale, a également eu une belle intuition. Ceux qui ne connaissent pas ce jeu, fait de choix psychologiques plutôt que d’action, n’auront pas de un handicap à la lecture. D’ailleurs, ceux qui pensaient trouver Clémentine à la suite immediate du jeu seront déçus, car un long moment est passé, entamant l’intégrité physique et le caractère espiègle de l’héroïne, adolescente assez sombre. Amputée d’un pied, plutôt taciturne et peu encline à fraterniser, ce premier tome est l’occasion de lui faire retrouver le sourire, mais en passant littéralement par des sommets et des tréfonds. C’est au sens littéral que Tillie Walden a voulu emmener sa protagoniste, jusque au delà d’un télésiège et dans la grotte d’une crevasse glacée.

© Delcourt / Walden

Cette série dérivée de Walking Dead reprend certains codes clairs de la série originelle : un noir et blanc très noir, des personnages marqués, une tension psychologique se lit dans les regards... Mais tout cela ne sert finalement qu’à mettre en avant le style particulier de Tillie Walden. En s’appropriant Clémentine, une jeune fille devenue adolescente, en la faisant dure, cynique, dans un physique qui verra une prothèse remplacer les béquilles, l’autrice est parvenue à faire vivre la série, lui donner une identité propre, malgré toute la tradition (comic et jeu vidéo confondus), jouant sur la neige pour apporter du blanc, sur la proximité d’autres adolescents pour en faire un comic moins adulte, plus ado, mais au final toujours aussi noir.

© Delcourt / Walden

Premier tome d’une série annexe de univers Walking Dead, en lien avec un jeu vidéo réussi, Clémentine joue des mêmes ressorts, survie et psychologie de groupe, pour montrer une héroïne adolescente très intéressante.