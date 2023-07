Wanted, Portrait de sang – David Boriau, Steven Dhondt - la chronique BD

Résumé : {Wanted, Portrait de sang} commence en 1869 dans une plaine du Colorado, avec le massacre d’une tribu d’indiens par des cow-boys violents et sans pitié. Un jeune enfant, Dull, parvient à s’enfuir dans la forêt. Quelques années plus tard, Dull, adolescent, voyage en chariot avec Oscar Carjat. Ni chasseur de primes, ni commerçant, ni colporteur, ils gagnent leur vie d’une manière étonnante...

Critique : Ce western démarre dans le sang et la violence avec le massacre de la tribu de Dull. L’esprit de vengeance habite l’adolescent, mais David Boriau sait faire monter la sauce tout au long de l’histoire. On découvre le métier exercé par Dull et Carjat, ainsi que l’incroyable magie cheyenne qui opère. On rencontre d’autres personnages haut en couleurs, aux dégaines détonnantes et on entre dans une histoire qui tout d’un coup s’emballe pour ne s’arrêter qu’au dénouement.

David Boriau rend hommage au western à la Sergio Leone. « Quand on tire, on raconte pas sa vie » pourrait être une des sentences de l’histoire. Cet hommage passe par l’alternance entre les grands espaces et des personnages hors-normes. La vengeance est au cœur de l’histoire, et elle ne concerne pas que Dull. Derrière cette vengeance, les motifs varient. C’est par esprit de famille, parce que Dull est un peu ce fils qu’il n’a pas eu que Carjat se joint à lui, pour trouver la paix. Chacun a une raison de vouloir apaiser sa soif de sang. Et un personnage central cristallise toutes les haines, sortant lui aussi de l’ordinaire.

David Boriau, Steven Dhondt / Drakoo

Au dessin, Steven Dhondt participe aussi à cet hommage Leonesque. Ses déserts où la chaleur rend l’air plus dense, ces saloons où les regards lourds s’échangent avant les coups de feu, ces surprises qui prennent de court lecteur et protagonistes, cette petite pincée d’humour entre les larmes et le sang, créent cette atmosphère qu’on se plaît à parcourir. Même si nous ne sommes pas dans le western historique, nous plongeons dans l’image de l’ouest qui sent la poudre et la poussière. Les compositions varient et savent maintenir ces instants de tension où les mains se relâchent avant de dégainer, et figer une action, un saut par dessus une table, hache à la main, vers un homme qui voit sa dernière heure arrivée.

Les détails contribuent aussi à la force de ce western : décoration des gilets, franges des manteaux, ciselure des armes, traits des visages marqués par l’âge et le voyage, sans oublier les dessins dans le dessin. En effet, Dull dessine et cela a un rôle primordial dans l’histoire.

Wanted, Portrait de sang est un western de vengeance, avec une touche de fantastique, un dessin détaillé avec des gueules cassées et des grands espaces évoquant Sergio Leone et une histoire rude comme la crosse taillée d’un revolver.