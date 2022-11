Ma vague - David Boriau, Anne-Sophie Doucet - La chronique BD

Résumé : Nellie, 13 ans, adore aller en plongée avec son père, à la recherche de trésors fabuleux. Une activité plutôt dangereuse qui déplaît à sa mère, récemment séparée du papa et donc forcément en colère. Mais sous l’eau, Nellie a l’impression de voir quelqu’un dans l’écume...

Critique : Réinventer des contes à l’aune de notre société, si avare en magie et émerveillement pour les enfants, n’est pas une sinécure pour les auteurs, alors il est d’autant plus beau de voir certains y parvenir. En s’inspirant d’une Petite Sirène pour y insuffler l’amitié, en ajoutant une histoire de chasse au trésor trépidante, mais aussi en amenant le thème du divorce, des parents imparfaits, David Boriau parvient à créer une histoire courte et élégante, d’une dangereuse beauté. Tantôt plein d’espoir et de sourires, ce récit bascule tout à coup, sur un accident, une arrestation ou une marée montante, rappelant que la Nature est bien toute puissante, même si un peu de fantasy, de merveilleux peut venir évidemment tout chambouler, comme le quotidien d’une adolescente prise entre deux feux.

© Jungle / Doucet

Anne-Sophie Doucet prend le pinceau et jongle entre les personnages sympathiques, parents, amis et habitants d’une petite bourgade proche de la mer - un écrin que les mangakas apprécient aussi particulièrement - et un océan qui se devait d’être plus sombre, plus triste et plus profond aussi, dans le double sens que ce dernier adjectif peut contenir : il s’agissait d’aller plus loin qu’une simple vague vivante, voir jusqu’où pouvait aller ce récit en l’illustrant de manière à percevoir ses strates, comme un plongeur y voit de plus en plus noir... Rien d’alarmant, puisque le final reste plein de lumière. Il en résulte une belle plongée graphique.

© Jungle / Doucet

Album jeunesse où l’élément marin et l’amitié se retrouvent propulsés au rang des plus grands thèmes, Ma Vague n’est pas une BD de surf mais bien un conte revisité pour les enfants et ados de notre époque.