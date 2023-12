WildC.A.T.S Origines T.1 - Jim Lee, Brandon Choi - la chronique BD

Résumé : Dans l’ombre, les créatures maléfiques nommées Daemonites ont infiltré la Terre. Venue de leur galaxie, quelques champions, les Khérubims, ont monté un groupe dans le but de contrer leur invasion...

Critique : Il y a des rééditions qui rendent plus nostalgiques que d’autres... et celle du comic WildC.A.T.S. en fait partie. Sans avoir vu le comic qui l’a popularisé outre-Atlantique, j’admets avoir eu un coup de cœur en le feuilletant et un sentiment de nostalgie des années 90. S’il n’est pas le plus original au niveau scénaristique ou le plus impressionnant graphiquement de sa génération, il en dit cependant quelque chose. Fourmillant de clichés, débordant de testostérone, il peut toutefois faire preuve de finesse et de bonnes idées. Prenons tout d’abord le scénario : une horde extraterrestre parasite, vaguement proches de l’Alien de Ridley Scott, a été battue et est donc en exil sur la Terre, pourchassés par des guerriers surhumains. On se dit qu’un bon vieux combat biblique du Bien contre le Mal est à l’œuvre, surtout qu’on a dans leurs noms "Daemons vs Khérubims" mais c’est bien dans la relation aux humains que se joue toute l’intrigue. Les surhommes se révèlent assez fragiles, avec un Lord Emp aux allures de précurseur de Tyrion Lannister dans l’attitude, un Majestros trop parfait et rapidement aussi à l’aise au combat que mal à l’aise dans ses réflexions. Là où Superman était trop gentil, Jim Lee semble détourner tout cela : Spartan est un robot ultra perfectionné, mais il apprend à s’émanciper dans la veine d’un Asimov, Zealot est une Coda, une assassine directement inspiré par les Amazones, qui au contraire d’une Wonder Woman prend du plaisir au combat (mais tue avec honneur), et enfin Grifter... Le gars a juste un tissu rouge sur le visage, deux flingues et une classe folle.

© Urban Comics / Lee

Une classe plutôt qu’une élégance, mais une certaine classe tout de même. Graphiquement, on pourrait reprocher à ce comic très nineties ses formes trop moulées pour être réalistes. Les biceps semblent eux-mêmes avoir des biceps, les muscles masculins sont hypertrophiés, les jambes féminines trop longues et courbées, bien plus que les hanches et les chevilles ne pourraient supporter... Et pourtant ce style marche, tout d’abord parce que tous les personnages sont logés à la même ancienne. Les antagonistes ont les mêmes musculatures sur-développées, les personnages secondaires féminins, même les plus anodins, ont également un physique irréaliste. Ainsi, il faut bien voir une humanité fantasmée et se divertir en relisant ce qui ressemble d’ailleurs parfois à un gigantesque match de catch, bien fun et surtout bien rythmé.

© Urban Comics / Lee

Réédition complète (que deux autres tomes viendront compléter), ces Origines des WildC.A.T.S viennent faire redécouvrir un univers qui permet de comprendre la montée en puissance des comics aujourd’hui au cinéma et en série TV.