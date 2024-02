Zoé - Julie Timmerman - chronique de la pièce

Résumé : Zoé, fille unique d’un couple de comédiens, grandit avec un père atteint de troubles bipolaires. Entre jours de terreur et jours de merveille, Zoé tente de comprendre le monde et de devenir elle-même, aidée par ceux du dehors : un copain de classe, des psys...

Crédit photo : Pascal Gély

Critique : Julie Timmerman et son équipe nous offrent, à nouveau, un spectacle impressionnant par son harmonie. Un travail d’orfèvre, très artisanal, qui permet à l’écriture, à la mise en scène et à l’interprétation de parfaitement s’ajuster pour dégager collectivement une force de frappe épatante. Après les pièces engagées Un démocrate et Bananas (and Kings), l’autrice et metteuse en scène se dévoile en présentant une création plus intimiste mais finalement toujours aussi "politique" pour sensibiliser à la bipolarité et son impact sur les aidants. On peut imaginer l’immense travail qu’elle a dû faire sur elle-même pour parvenir à accoucher en privé puis publiquement de ce spectacle.

Crédit photo : Pascal Gély

La mise en scène très inventive et le jeu rigoureux des comédiens sont d’une très grande fluidité. Les changements de scènes s’effectuent sans jamais casser le rythme du spectacle ni laisser apparaître la technique et ses "fils blancs" (une grande prouesse !). On sent que la direction d’actrices et d’acteurs est omniprésente, jusque dans les moindres détails.

Dans les spectacles de Julie Timmerman, tout va toujours très vite dans une énergie charismatique et haletante. On en prend plein les yeux, les oreilles, l’esprit ! Nous ne sommes pas semés mais transportés, cueillis même !