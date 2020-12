100% Japon - Découvrir et comprendre en 546 images - Jean-Marie Bouissou - critique du livre

Résumé : Ce livre n’est pas un guide : il ne liste pas « ce qu’il faut absolument voir au Japon ». Mais il vous aidera à observer autour de vous avec une curiosité intelligente, et à repérer ce dont « les vrais guides » ne parlent pas. Une infinité de sujets sont abordés : trouver son chemin, manger et boire, lire et travailler, inégalité des genres et love hotels, animaux de compagnie et konbini, bains et cerisiers, parapluies et wabi sabi, vie politique, pachinko et pop culture… Ainsi vous ne vous contenterez pas de regarder les choses et les gens : vous comprendrez les Japonais – ceux d’hier comme ceux d’aujourd’hui. Vous sentirez vivre le Japon et vous l’apprécierez pour ce qu’il est vraiment.

Critique : Jean-Marie Bouissou est d’une humilité extrême vis-à-vis de son travail de photographe. Son smartphone a été son seul outil numérique pour saisir ce qui fait de son livre, non pas un guide touristique classique, mais une envie de montrer le Japon, et surtout les Japonais, avec un angle différent. Peut-être aussi l’envie de montrer "son" Japon, puisqu’il y vit de nouveau depuis 2007 ? Les 546 images, qu’il nous propose, sont toutes en noir et blanc, et dévoilent les villes japonaises -il concède avoir laissé de côté les campagnes nippones- via une déclinaison captivante et harmonieuse en treize chapitres (si nous incluons la postface), écrits avec une plume fluide et agréable. Cette invitation à emprunter secrètement des chemins de traverse, à passer délicieusement de l’autre côté des cartes postales dont nous sommes coutumiers, ne saurait aisément se refuser.

Jean-Marie Bouissou est malicieux à bien des égards. Le premier chapitre nous invite à une introspection puisqu’il s’intitule "Bon à savoir : Comment les Japonais nous voient ?". Il s’agit d’une perception parfois drôle, avec son lot de clichés. Certaines femmes françaises, parfaitement intégrées et célèbres au Japon, font cependant bouger les lignes. L’auteur fait référence autant à Françoise Moréchand qu’à Sublime. Le deuxième chapitre "Histoire" nous montre un pays au passé riche, avec un survol chronologique depuis les premières traces de l’homo habilis dans l’archipel (vers -40 000 av. J.-C.). Le Japon contemporain est certes une nation moderne, tout en s’accommodant d’un héritage culturel incroyablement vivant, un territoire respirant la paix aujourd’hui, mais ayant toujours à l’esprit les tragédies nucléaires de Hiroshima et Nagasaki...et ses kamikazes.

Le troisième chapitre s’intitule "Les icônes". Il n’est pas dédié aux seuls sumos érigés au rang de stars. L’auteur n’oublie pas le kimono et les cerisiers. La part belle est laissée au tandem "Fuji + Shinkansen". Dès la maternelle, chaque petit Japonais connaît la photo cultissime du Shinkansen passant devant les 3776 mètres du Mont Fuji. Notre Mont-Blanc a beau en faire 4807, il ne lui arrive pas à la cheville comme symbole d’identité nationale - et notre TGV ne saurait rivaliser avec le super-express japonais. Ces deux trésors nationaux s’exposent aux yeux ébahis du monde, le Fuji par son immuabilité, le Shinkansen par sa course fulgurante vers l’innovation technologique. Le quatrième chapitre "Principes d’esthétique japonaise" souligne l’imprégnation sur le quotidien du bouddhisme et du shintoïsme. La réduction, notamment la poésie, y est abordée avec délicatesse.

D’autres chapitres se suivent, dont un pivot sur "les valeurs sociales". Ces dernières sont sacralisées et respectées : le cérémonial des remises de diplômes commence dès le "jardin d’enfant" ; le travail est le facteur d’inclusion obligatoire ; la propreté urbaine situe Tokyo aux antipodes de Paris ; mais le Japon a aussi ses marges. Jean-Marie Bouissou nous donne ensuite les clés linguistiques, allant du kanji au kana, pour ne pas se perdre en territoire inconnu. En effet, il est facile de s’égarer dans les grandes villes, assimilées par l’auteur à un "rubik’s cube", sans le moindre sésame sémantique. Le livre est d’une telle densité -sans pour autant en être totalement désorganisé, à l’image des mégalopoles qu’il dépeint- que pléthore d’autres sujets sont mis en avant. Par le biais de sa lecture immersive et ponctuée d’une iconographie minutieuse, vous verrez le Japon autrement.