1984 - Jean-Christophe Derrien, Rémi Torregrossa - la chronique BD

Résumé : Dans le Londres dystopique de 1984, Winston Smith est un employé banal, soumis aux règles du Parti unique, chargé de réviser l’histoire pour la conformer et la réécrire pour le compte de Big Brother. Dans un monde en guerre perpétuelle, de privations de nourriture aussi bien que de sentiments, la délation est reine, et lorsque une jeune Julia se met à le dévisager, il prend peur…

Tombé dans le domaine public, 1984 est une œuvre qui mérite le nombre élevé d’adaptations qui s’emparent de ce roman culte. George Orwell avait vu juste avec son Big Brother, qui s’est d’ailleurs bien développé depuis le surnom ironique que la téléréalité avait emprunté, les espionnages des géants Google, Facebook et Amazon ne faisant plus rire grand monde, même les politiques du pays de l’Oncle Sam. Et pourtant, force est de constater que comme Winston Smith dans son épilogue tragique, une bonne part de l’humanité a rendu les armes en s’abandonnant à cette pratique de surveillance délibérée, de partage d’informations privées en continu. Moins capitaliste que vague évolution communiste, cette œuvre suit à la lettre les péripéties d’un petit cadre du parti, chargé de réécrire l’histoire d’un pays qui ne vit que par la guerre et ses restrictions. L’absence de sentiment, puis leur découverte, reste cependant finalement au cœur de ces pages, dont la rencontre amoureuse des deux protagonistes constitue les plus belles pages, témoignage de l’importance de cette dimension souvent méconnue du livre.

Jean-Christophe Derrien, Rémi Torregrossa / Soleil

Un texte connu et respecté par un scénariste exigeant, qui devait donc s’accompagner d’un dessin imposant. C’est le cas avec le pari fait par Rémi Torregrossa de faire un album tout en gris, noir et blanc. Trois couleurs sourdes et sombres qui entretiennent un vide, une angoisse à chaque page, donnant à chacun un teint blafard et des traits tirés, comme une fatigue ou une lassitude inéluctables, comme si les rues étaient déjà mortes et les personnages déjà sales. Pourtant, une fois encore, le respect de l’œuvre est là : car les couleurs sont rares chez Orwell, et Winston est triste, mal rasé et boiteux dès les premières lignes. Et cette ambiance, par ce pari, le dessinateur l’a évidemment très bien saisie.

Fidèle par son texte et son déroulé, et belle par son expression de la laideur, ce 1984 de Derrien et Torregrossa est clairement à la hauteur du livre désormais encore plus diffusé, et dans ces conditions, c’est d’autant plus bénéfique pour les lecteurs-trices.