Lore Olympus T.3 - Rachel Smythe - la chronique BD

Résumé : Désormais stagiaire aux Enfers, Perséphone doit masquer ses sentiments pour Hadès, d’autant que la nymphe Menthé semble désormais vouloir officialiser leur relation. Mais l’attirance entre les deux semble être d’ordre divin...

Critique : Dans la postface de ce troisième volume, Rachel Smythe avoue avec un peu de gêne qu’elle a dû se recentrer sur l’intrigue mythique, car son esprit aurait pu vagabonder dans ces échanges timides et délicats entre les deux personnages qui inondent ses couvertures. Qu’elle se rassure, le lecteur est désormais conquis et lui aussi se délecte de ces discussions suaves, mièvres même, touchantes toujours, comme si l’autrice faisait mouche à chaque fois, saisissant une petite situation qui avait besoin d’être décrite, un micro échange de textos et d’emojis d’apparence futile qui cachent des sentiments vrais, des séductions inavouées. Et pourtant, quel plaisir de retrouver cette pléiade de dieux grecs aux prises avec un monde moderne qui n’empêche nullement cette réécriture fidèle, et tellement plus resserrée, plus prenante aussi, de la mythologie.

© Hugo BD / Smythe

On le rappelle donc pour la troisième fois, c’est donc le décor qui change, puisque les Enfers ne sont plus un gouffre mais un building de multinationale, les toges sont abandonnées au profit de costumes sur mesure, les temples oubliés pour des fêtes et garden partys. Pour les personnages, habituez-vous à une couleur unique : couleurs froides pour ceux du monde souterrain et chaudes pour la surface. Y aura-t-il une nuance apportée à Perséphone une fois sa grenade avalée et son choix avéré ? Il faudra attendre un volume 4 pour y répondre, mais force est de constater que ce rose naïf lui va pour l’instant à ravir.

© Hugo BD / Smythe

Confirmation avec un troisième volume qui montre une autrice qui prend son temps, qui travaille son sujet, qui n’a visiblement pas envie de bâcler l’une des histoires d’amour les plus controversées de l’Antiquité.