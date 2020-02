2040 - la critique du film

Résumé : Après le succès de Sugarland, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de nos enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous adoptions simplement des solutions déjà disponibles pour le traitement de la nourriture, de l’énergie et de l’éducation ? En parcourant le monde et en s’appuyant sur des experts et des découvertes concrètes, Damon nous projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète. Ce voyage initiatique et ludique est un hymne aux nouvelles générations pour leur permettre de prendre leur destin en main !

Notre avis : L’écologie ! L’écologie ! L’écologie ! Tous les bobos de centre-ville et politiques n’ont plus que ce mot-là à la bouche, et dans l’absolu, ils ont bien raison. Encore faudrait-il que nous nous décidions véritablement à embrasser cette écologie. Car les énergies vertes et tous les bénéfices environnementaux, économiques et sociaux qui en découlent ne sont pas une utopie. C’est ce que nous démontre le documentariste Damon Gameau dans son nouveau film.

Copyright Universum Film GmbH

Père d’une petite fille de quatre ans, Velvet, Gameau part d’un constat simple : nous louons la Terre aux générations futures, tout en produisant du carbone de manière excessive, qui rend l’air plus toxique, les océans plus acides, la météo plus capricieuse. Mais si l’écologie n’est pas une utopie, alors il est possible d’être véritablement écolo dès aujourd’hui. Soucieux d’offrir un meilleur avenir à sa fille, Gameau part à la recherche de toutes les solutions existantes pouvant pérenniser les activités et le développement humains tout en préservant la planète et son fragile écosystème.

Copyright Universum Film GmbH

Certaines alternatives énergétiques sont déjà connues de tous : au Bengladesh, des habitants s’équipent de panneaux solaires, afin de capter l’énergie du soleil et partagent ou vendent cette énergie au reste de la communauté, qui devient peu à peu indépendante de l’électricité traditionnelle. Pour réduire notre empreinte carbone, voitures sans chauffeur disponibles à la demande et transports en commun ultra-modernes pourraient bientôt voir le jour. De même que l’agriculture durable, qui délaisse les pesticides au profit du dioxyde de carbone pour rendre la terre plus fertile. Tout est là. Il suffit de s’en servir, sans écouter les lobbies des énergies fossiles, qui craignent de voir leurs chiffres d’affaires fondre comme neige au soleil.

Copyright Universum Film GmbH

D’un point de vue cinématographique, les effets de perspective montrant des chercheurs assis sur des éoliennes ou encore les schémas d’illustrations comme le gros beignet de terre, confèrent sa dimension ludique et pédagogique au documentaire.

Cependant, le film trouve sa limite dans le fait que ni Damon Gameau, ni les spécialistes qu’il interroge ne semblent envisager concrètement la transition énergétique et sociale des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, ni les impacts socio-économiques qu’aura cette transition. Tous se plaisent à imaginer une batterie solaire ou un abonnement aux voitures sans chauffeur à des tarifs très abordables, sans pour autant s’appuyer sur des données chiffrées.

Imparfait mais nécessaire, 2040 met autant à mal les théories apocalyptiques des écologistes extrémistes que celles, capitalistes, des climatosceptiques.