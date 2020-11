42e édition du Festival des 3 Continents

News : Depuis 1979, le Festival des 3 Continents présente, dans les salles nantaises, une sélection unique de films de fictions et de documentaires venus d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, afin de mettre en lumière un cinéma riche et inventif, trop souvent mis de côté au profit des sorties américaines. On craignait que, cette année, sa 42e édition ne soit annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire et de la fermeture des cinémas : les organisateurs ont toutefois annoncé, au cours d’une conférence de presse en ligne, qu’elle était confirmée, sous une nouvelle une forme, inédite.

Une Compétition internationale maintenue

Ainsi, huit films (cinq fictions et trois documentaires) seront soumis, dans le cadre de la Compétition internationale, au Jury professionnel et au Jury Jeune qui attribueront respectivement les Montgolfière, d’or et d’argent, et le Prix du Jury Jeune : le palmarès sera dévoilé le lundi 30 novembre à 14h sur le site et les réseaux sociaux du festival. Les organisateurs du festival espèrent, en outre, pouvoir présenter, dès la réouverture des salles de cinéma, l’ensemble de la sélection aux spectateurs nantais afin qu’ils puissent décerner le Prix du public.

Des films primés accessibles en un clic

Le public pourra néanmoins participer au festival durant les dix jours de la compétition : du 20 au 29 novembre 2020, un long-métrage différent sera proposé chaque soir de la semaine, entre 20h et minuit, et deux durant les deux journées des week-ends, au cours de séances accessibles gratuitement en ligne, dans la limite des places disponibles (chaque séance pourra accueillir entre trois cents et huit cents spectateurs selon les autorisations obtenues auprès des distributeurs). Seront ainsi offertes au total quatorze projections de films sélectionnés ou primés lors de précédentes éditions du festival, parmi lesquels :

- Hill of Freedom (자유의 언덕) de Hong Sang-soo

- Les derniers jours d’une ville de Tamer El Said

- Kaili Blues (路边野餐) de Bi Gan

- L’étreinte du fleuve de Nicolás Rincón Gille

- Comme un cheval fou (驯马/馴馬) de Tao Gu

- Les bruits de Recife de Kleber Mendonça Filho

- Au revoir l’été (ほとりの朔子) de Kōji Fukada

- Mekong stories (Cha và con và) de Di Phan Dang

- Shokuzai (贖罪) de Kiyoshi Kurosawa - (I : Celles qui voulaient se souvenir / II : Celles qui voulaient oublier)

Pour y assister depuis votre ordinateur, il vous suffira de vous connecter sur la plateforme Festival Scope, partenaire de l’événement (les réservations seront ouvertes 24h avant chaque séance) :

https://www.festivalscope.com/page/festival-des-3-continents/