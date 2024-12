9e Concept, 30 ans de dialogue artistique – Magda Danysz, Tarek Ben Yakhlef, Alexia Guggémos, Julie Guinamant, Orlando Diaz, Jerk 45, Ned Nédellec et Stéphane Carricondo - chronique livre

Résumé : « 9e Concept, 30 ans de dialogue artistique » retrace le parcours d’un collectif, le 9e Concept, qui fête ses trente ans de réalisations artistiques dans de multiples domaines. Le livre revient sur des expositions, des happening, des créations allant du sticker à la fresque murale en passant par la décoration d’objets.

Critique : Ce livre est imposant par son format et son contenu. Les auteurs commencent par l’histoire du collectif. Tout part de Jerk 45, Ned et Stéphane Carricondo, trois artistes issus de la même école de graphisme, qui décident de joindre leur force en lançant 9e Concept.

Ce groupe va se développer, s’épanouir et créer de manière atypique des œuvres de street art, ainsi que des décorations pour des marques de vêtements ou de bières. Le 9e Concept ne se repose jamais sur ses lauriers et explore, mélange différents univers. Ces artistes tout-terrain peuvent passer de la fresque murale géante au petit sticker, de la peinture à la musique, de la commande privée à la création en public.

Avec le temps, 9e Concept a accueilli de plus en plus de membres et a créé des événements avec d’autres groupes ou d’autres créateurs en France, mais aussi en Europe.

De Lille à Bordeaux, de l’Allemagne au Tibet, ceux-ci innovent, proposent et font intervenir le public dans certaines créations.

Bien qu’ayant chacun leur propre style, les artistes membres se prêtent sans hésiter au jeu de l’œuvre collective où se mélangent les visions différentes pour créer un résultat, non pas patchwork, mais pluriel et unique.

Ces trente ans de dialogue font la part belle aux collaborations et nous rassurent sur un point : l’avenir n’est pas fermé, ni même tracé, puisque le livre se conclut sur un "to be continued" de bon augure.



Ce recueil presque carré à la couverture épaisse est un très bel objet. Il contient des reproductions magnifiques sur papier glacé et des feuilles explicatives plus fines, de taille plus petite. Tous les textes sont en français et en anglais.

Parler du 9e concept sans montrer les travaux de tous aurait été une fatale erreur. Grâce aux images, on parcourt ainsi avec plaisir les pages pour s’arrêter devant une toile, une sculpture, un sticker ou une fresque. Mais cet ouvrage n’est pas un simple catalogue d’œuvres, il présente aussi les artistes au travail, les événements organisés, toujours avec des photos de qualité.

Il nous manque juste la musique, présente dans la vie du collectif. On aurait aimé un QR code ou une playlist pour nous immerger encore plus dans l’univers sonore de ces artistes.

9e Concept, 30 ans de dialogue artistique est un très beau recueil présentant l’histoire et les créations d’une communauté créateurs, au croisement des arts.